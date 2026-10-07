Soudan: Le pays et l'Inde renforcent leur partenariat dans l'élevage et la pêche pour la reconstruction

6 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur du Soudan en Inde, Dr Mohamed Al-Tom s'est entretenu mardi avec le sous-secrétaire indien aux Ressources halieutiques et à l'Élevage, le Dr Abhilaksh Likhi. Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération bilatérale, le Soudan aspirant à s'inspirer de l'expertise indienne pour sa phase de reconstruction post-guerre.l

Le responsable indien a salué l'excellence des relations bilatérales, soulignant le vaste potentiel du Soudan en ressources halieutiques, notamment grâce à ses côtes sur la mer Rouge et au fleuve Nil. Il a partagé le succès du secteur indien de la pêche, qui affiche une croissance de 9 % grâce à des investissements massifs, affirmant la volonté de New Delhi de transférer ce savoir-faire.

De son côté, l'ambassadeur soudanais a exprimé le souhait de concrétiser cette coopération par un cadre bilatéral couvrant la recherche, la formation et le transfert technologique. Il a également proposé le lancement d'un projet pilote conjoint dans les secteurs laitier et halieutique au Soudan.

En conclusion, les deux parties ont convenu de la signature prochaine d'un protocole d'accord afin de structurer les discussions d'experts et d'établir un plan d'action commun.

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