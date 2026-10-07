Soudan: Al-Burhan réaffirme la poursuite de l'option militaire jusqu'à la libération totale du territoire

6 Octobre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil Souverain de Transition et commandant en chef des forces armées soudanaises, Lit-Gen Abdel Fattah Al-Burhan a réaffirmé mardi la détermination de l'armée à poursuivre l'option militaire. Lors d'un rassemblement populaire à Amri (Nord du pays), il a assuré que les opérations se poursuivront jusqu'à la libération totale du territoire national de la « rébellion ».

Dans son discours, le général Al-Burhan a rendu hommage aux martyrs de la « bataille de la dignité » et a salué le patriotisme des habitants d'Amri pour leur soutien indéfectible aux forces armées. Il s'est également engagé à répondre aux besoins de développement et de services de la région.

De son côté, le gouverneur de la province Nord, le général Abdel Rahman Abdel Hamid, a rappelé le rôle historique de la communauté locale dans la stabilité économique de la région, insistant sur l'importance de finaliser les infrastructures locales.

Enfin, le cheikh Al-Faki, représentant des habitants d'Amri, a réitéré le soutien absolu de la population à l'armée face aux défis sécuritaires pour préserver la stabilité du Soudan.

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