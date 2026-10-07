Soudan: Le pays réaffirme son engagement à renforcer son partenariat économique avec l'Arabie saoudite

Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Jibril Ibrahim a réaffirmé l'engagement du Soudan à renforcer ses relations économiques avec le Royaume d'Arabie saoudite et à les élever au rang de partenariat stratégique servant les intérêts mutuels des deux pays, fondé sur les liens historiques profonds et les relations solides qui unissent les deux peuples frères.

Lors de la réunion du secteur économique du Cabinet, qu'il a présidée mardi au siège du ministère, le ministre a expliqué que le Soudan travaille à l'élaboration d'une vision globale de la coopération économique avec le Royaume. Cette vision est axée sur des priorités claires et des projets viables, en investissant dans les ressources, les capacités et les avantages comparatifs du Soudan, afin de soutenir la reprise et la reconstruction économiques, et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'investissement et d'établir des partenariats économiques fructueux.

La réunion, qui a rassemblé les ministres du secteur économique et le gouverneur de la Banque centrale du Soudan, a porté sur les opportunités de coopération et d'investissement dans plusieurs secteurs clés, notamment l'agriculture, l'élevage, l'énergie, les mines, les infrastructures et les transports.

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La réunion a également porté sur le développement des chaînes de production, de fabrication et d'exportation, ainsi que sur la valorisation de la position stratégique du Soudan dans le commerce régional et international.

Elle a par ailleurs souligné l'importance de renforcer la coopération dans les secteurs financier et bancaire et de développer la coordination entre les deux banques centrales, ce qui contribuera à faciliter les transactions commerciales et d'investissement et à créer un environnement favorable à l'expansion des relations économiques bilatérales.

Le ministre des Finances a affirmé que la prochaine étape vise à orienter les relations économiques soudano-saoudiennes vers des partenariats plus efficaces et durables, fondés sur des projets concrets et bien conçus offrant des opportunités mutuelles aux secteurs public et privé, renforçant ainsi l'intégration économique et soutenant les aspirations des deux pays en matière de développement et de croissance durable.