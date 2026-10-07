Congo-Kinshasa: Kwango - 5 morts après une altercation entre policiers et militaires à Kingwangala

6 Octobre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La situation sécuritaire est revenue à la normale à Kingwagala, dans le territoire de Kasongo-Lunda (Kwango), après l'incident survenu lundi 5 octobre 2026 entre des militaires et des policiers. Cet accrochage a fait cinq morts et quatre blessés, selon le directeur de communication de la 11eme région militaire, capitaine Anthony Mualushayi.

L'armée annonce en même temps qu'une équipe a été dépêchée en urgence pour appréhender le militaire mis en cause afin de le déférer devant l'autorité judiciaire. Le capitaine Mwalushay indique qu'il s'agit d'un incident consécutif à « un malentendu qui a malheureusement dégénéré », occasionnant de pertes en vie humaine :

« Les bilans provisoires font état de cinq morts et quatre blessés. Quatre compatriotes ont été mortellement atteints par balles. Un militaire a également perdu la vie après avoir été pris à partie et lapidé par une foule en colère ».

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Dès lundi, selon lui, le commandement de la 11e Région militaire a dépêché de renforts sur les terrains afin de renforcer la sécurité et de prévenir tout nouvel incident. « Toute personne dont la responsabilité dans cet incident sera établie sera mise à la disposition de la justice militaire conformément aux lois de la République », avertit l'officier.

La 11e Région militaire assure la population de la commune urbano-rurale de Kingangala que la situation sécuritaire est actuellement calme et sous contrôle. Elle invite la population à rester sereine et à vaquer normalement à ses occupations.

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