Congo-Kinshasa: Dégradation de la desserte en électricité dans le pays

Depuis plusieurs semaines, la fourniture d'électricité se dégrade à Kinshasa et dans plusieurs villes du pays. Dans la capitale, des habitants de plusieurs quartiers affirment subir des coupures qui durent parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages se multiplient pour dénoncer les conséquences de ces interruptions sur la vie quotidienne, les activités économiques et la sécurité dans les quartiers plongés dans l'obscurité.

Dans le même temps, la Société nationale d'électricité annonce plusieurs mesures. Elle a lancé une opération de recouvrement forcé des factures impayées et menace de couper les abonnés qui ne régularisent pas leur situation. La SNEL évoque également ses difficultés de production et annonce le recours prochain à une centrale flottante devant apporter 134 mégawatts supplémentaires, avec l'objectif de soulager la desserte dans les grandes villes, dont Kinshasa.

Quelle lecture faire de la problématique de la desserte en électricité en RDC ? Et quelles solutions pour améliorer la qualité de la fourniture à travers le pays ?

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