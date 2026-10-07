Congo-Kinshasa: Lancement d'une campagne de sensibilisation à la paix et au vivre-ensemble à Djugu

Une campagne de sensibilisation à la paix a été lancée lundi 5 octobre dans le territoire de Djugu, en province de l'Ituri, à l'initiative du chef du secteur de Walendu Djatsi. Le lancement officiel a eu lieu à Djugu-Centre lors d'un meeting réunissant les différentes communautés locales.

À cette occasion, sa majesté Justin Gudza Kiza a appelé les populations à privilégier le vivre-ensemble, le pardon et l'acceptation mutuelle afin de consolider une paix durable dans la région.

« Nous devons nous accepter mutuellement et vivre ensemble sans divisions pour une paix durable dans le territoire de Djugu », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette campagne vise à renforcer la cohésion sociale dans une zone marquée par des tensions récurrentes. Après Djugu-Centre, les activités de sensibilisation se sont poursuivies à Jina et à Pitso-marché, où le même message a été relayé auprès des habitants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Cette campagne a été lancée à Djugu-Centre là où nous trouvons beaucoup de tribus. Aujourd'hui, elle s'est poursuivie à Jina et Pitso-marché où le même message est en train d'être amplifié pour que la population ne reste pas dans la confusion et la division. Mais, elle doit vivre ensemble et la circulation restée libre à tous les niveaux pour que la situation reste stable pour le trafic entre Bunia et Mahagi », a expliqué Justin Gudza Kiza.

Le chef du secteur de Walendu Djatsi a également dénoncé la manipulation de certains acteurs politiques qu'il accuse de fragiliser la cohésion sociale qui a longtemps caractérisé les communautés locales.

Évoquant la situation sécuritaire, il a rappelé que les récents incidents survenus dans la zone ont contribué à accroître les inquiétudes de la population.

« Depuis l'attaque d'une position des FARDC par la milice CRP, la situation sécuritaire a été fortement perturbée entre Jina et Liko. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester sans rien faire, sans nous impliquer », a-t-il poursuivi.

Selon lui, cette démarche de proximité avec la population vise à prévenir toute forme de division ou de manipulation susceptible d'alimenter les tensions.

« Ce rapprochement avec la population vise à compatir avec elle afin qu'elle ne tombe pas dans la division et la manipulation », a-t-il souligné.

Le territoire de Djugu, en général, et le secteur de Walendu Djatsi, en particulier, demeurent confrontés à des conflits identitaires récurrents. Cette campagne, menée en collaboration avec les autorités provinciales, devrait être étendue à d'autres entités du territoire affectées par les conflits armés.