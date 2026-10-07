Algérie: L'importance stratégique du partenariat énergétique entre le pays et l'UE réaffirmée

ORAN — L'ambassadeur de la Délégation de l'Union européenne (UE) en Algérie, Diego Mellado Pascua, a réaffirmé, mardi à Oran, l'importance stratégique du partenariat énergétique entre l'Algérie et l'UE, mettant en avant la fiabilité de l'Algérie en tant que fournisseur de gaz et son potentiel dans les nouvelles filières énergétiques, notamment les énergies renouvelables et l'hydrogène vert.

S'exprimant lors d'une conférence de presse en marge de la 14e édition du Salon et Conférence nord-africains de l'énergie et de l'hydrogène (NAPEC 2026), M. Mellado Pascua a souligné que l'Algérie est un partenaire fiable, solide et stratégique" pour l'Europe, relevant l'importance des infrastructures énergétiques reliant les deux parties.

Il a estimé que les mutations géopolitiques et les évolutions du marché gazier ont renforcé la place de l'Algérie dans la sécurité énergétique européenne, ajoutant que le pays peut jouer "un rôle fondamental" dans la nouvelle configuration des alliances et des dépendances énergétiques de l'Europe.

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Au-delà du gaz, l'UE considère également l'Algérie comme un partenaire pour le développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. Le diplomate a relevé que les infrastructures existantes constituent un atout pour approfondir cette coopération, faisant état de l'intérêt manifesté par de grandes entreprises européennes pour accroître leurs investissements dans ces domaines.

M. Mellado Pascua a, par ailleurs, mis en avant le projet de corridor destiné à acheminer vers l'Europe l'hydrogène vert produit en Algérie, via la Tunisie.

L'ambassadeur a également souligné la volonté européenne de renforcer la coopération économique avec l'Algérie, notamment à travers des projets d'investissement, industriels et commerciaux.