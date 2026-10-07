Le 4 octobre 2026, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'est joint à plusieurs dirigeants régionaux à New El-Alamein City pour signer une déclaration commune quadripartite. Derrière la rhétorique diplomatique lisse évoquant la stabilité régionale et la gouvernance partagée, ce sommet a permis de consolider un bloc géopolitique externe explicitement conçu pour restreindre l'autodétermination économique de l'Éthiopie et ses intérêts en matière de sécurité souveraine, tant dans le bassin du Nil que dans le corridor de la mer Rouge.

Cependant, le soutien apporté par le président Hassan Sheikh à cette déclaration révèle un décalage profond entre la politique étrangère actuelle de Mogadiscio et les sacrifices historiques qui ont permis de préserver l'État somalien.

Depuis plus de trois décennies, l'Éthiopie a consacré d'immenses ressources à la préservation de l'intégrité territoriale et de la survie institutionnelle de la Somalie. À la suite de l'effondrement du pouvoir central à Mogadiscio en 1991, l'Éthiopie a joué le rôle de pilier politique de la réconciliation somalienne. Elle a accueilli les conférences fondatrices de Sodere et de Mbagathi, qui ont directement donné naissance au Gouvernement fédéral de transition -- le cadre structurel permettant aujourd'hui la présidence de Hassan Sheikh.

Lorsque des réseaux extrémistes ont menacé de détruire les autorités de l'État, les forces de défense éthiopiennes se sont portées en première ligne. Dans le cadre d'opérations de sécurité bilatérales et de déploiements menés sous l'égide de l'AMISOM, de l'ATMIS et de l'AUSSOM, des milliers de soldats de la paix éthiopiens ont consenti d'importants sacrifices. Leurs efforts ont contribué à libérer des pôles économiques et agricoles clés tels que Baidoa, Luuq et Beledweyne des mains d'Al-Shabaab, sécurisant ainsi des zones vitales.

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Malgré ce soutien de longue date en matière de sécurité, le président Hassan Sheikh a choisi d'aligner Mogadiscio sur une coalition visant à restreindre les droits fondamentaux de l'Éthiopie en matière de développement. La Déclaration d'El-Alamein, en particulier sa section (e), exige le respect du principe de non-préjudice et impose un consensus avant toute action, rejetant ainsi toute initiative unilatérale.

En vertu du droit international de l'eau, tel qu'énoncé dans la Convention des Nations unies de 1997 sur les cours d'eau, les pays doivent éviter de causer un préjudice significatif à autrui et utiliser les ressources en eau de manière équitable et raisonnable. En souscrivant au principe de « non-préjudice », le président Hassan Sheikh a soutenu une position qui pourrait conférer aux États en aval un droit de veto sur les projets en amont, risquant ainsi de priver l'Éthiopie et d'autres pays de la partie supérieure du Nil de leur droit à exploiter leurs propres ressources.

La situation est encore compliquée par l'implication du président du régime érythréen, Isaias Afwerki. En rejoignant ce front contre l'Éthiopie, l'Érythrée, mandataire de longue date de l'Égypte et son « cheval de Troie », a adopté la même position intransigeante sur les questions relatives à l'eau du Nil. Bien que l'Érythrée soit partiellement située dans le bassin du Nil, son adhésion à la clause stricte de « non-préjudice » du Caire et aux revendications historiques sur l'eau la prive de ses propres droits futurs sur le Nil et de son droit à développer des infrastructures hydrauliques au sein du bassin.

En soutenant cette position, l'Érythrée fait passer les intérêts égyptiens avant les siens, ce qui montre qu'Asmara continue de jouer son rôle de mandataire contre l'Éthiopie, malgré le coût que cela représente pour ses intérêts économiques.

Le moment choisi pour cet soutien témoigne d'un mépris notable à l'égard du consensus régional plus large. Le sommet d'El-Alamein s'est tenu alors que six pays du bassin du Nil ont mis en oeuvre l'Accord-cadre de coopération (CFA), un cadre juridique moderne et équitable. Le CFA remplace les répartitions obsolètes datant de l'époque coloniale, dans le but d'assurer une distribution plus juste des ressources en eau. En s'alignant sur cette position extérieure, les présidents Hassan Sheikh et Isaias se sont écartés de la majorité des pays du bassin du Nil, sapant ainsi un accord africain collectif visant à soutenir le contrôle historique de l'Égypte sur les ressources en eau du Nil.

L'ironie de cette exigence stricte de « notification préalable et de consensus » réside dans les actions passées de l'Égypte. Le Caire a construit d'importantes infrastructures hydrauliques le long du Nil, notamment plusieurs grands barrages et projets, sans consentement préalable ni consultation de l'Éthiopie ou d'autres pays riverains en amont.

L'accord de 1959 sur les eaux du Nil, conclu entre l'Égypte et le Soudan, répartissait l'intégralité des eaux du Nil entre ces deux pays, ne laissant aucune part aux pays situés en amont, d'où provient pourtant la majeure partie de ces eaux. En exigeant l'autorisation des États riverains en amont pour construire des infrastructures, tout en considérant ses propres projets comme intouchables, l'Égypte vise à s'imposer comme l'autorité unique sur le Nil, plutôt que comme un partenaire.

De plus, la tentative de la déclaration de nier l'intérêt légitime de l'Éthiopie dans la sécurité de la mer Rouge fait abstraction à la fois de la réalité géographique et de l'histoire régionale complexe. Le statut d'État enclavé de l'Éthiopie n'était pas une donnée historique immuable, mais le résultat d'un processus de transition anticonstitutionnel entre 1991 et 1993, au cours duquel un gouvernement intérimaire de tutelle a outrepassé son mandat constitutionnel en autorisant la sécession sans vote parlementaire national ni en garantissant des droits d'accès maritime contraignants en vertu du droit international. Malgré ces anomalies historiques, l'Éthiopie reste un pilier économique et démographique incontournable de la Corne de l'Afrique.

Présenter une nation de plus de 135 millions d'habitants comme un acteur extérieur à la gouvernance de la mer Rouge revient à ignorer les dynamiques fondamentales de sécurité de la région.

Derrière les courtoisies diplomatiques et les sourires affichés à New El-Alamein se cache une stratégie qui manque de vision à long terme. En soutenant un bloc qui vise à restreindre les droits de l'Éthiopie en matière d'eau et sa sécurité maritime, le président Hassan Sheikh Mohamud trahit son voisin. Cette action sape la coopération régionale en matière de sécurité qui soutient la construction de l'État somalien depuis des décennies. Une paix durable dans la Corne de l'Afrique ne peut se fonder sur des tactiques d'endiguement, mais sur le respect des sacrifices historiques et la reconnaissance des droits équitables de toutes les nations à leurs ressources naturelles communes.