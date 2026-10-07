Cote d'Ivoire: Protection sociale - 55 ménages du Poro bénéficient de la « Popote familiale »

Cinquante-cinq ménages pauvres et vulnérables de la région du Poro bénéficient de la deuxième cohorte de la « Popote familiale », un programme qui associe aide alimentaire et accompagnement vers l'autonomie économique.

À Korhogo, l'aide sociale prend une nouvelle forme. Cinquante-cinq ménages pauvres et vulnérables de la région du Poro bénéficient désormais de la deuxième cohorte de la « Popote familiale ». La remise des kits alimentaires et non alimentaires s'est déroulée, mardi 6 octobre 2026, à la direction régionale de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, située sur la route de Kapélé, au niveau du mont Korhogo.

L'initiative, portée par le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, vise à renforcer la sécurité alimentaire des familles démunies, tout en les accompagnant vers une plus grande autonomie économique.

55 ménages dans les quatre départements

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Au niveau national, le programme cible 2 000 ménages pauvres et vulnérables. Chaque famille retenue bénéficie d'un accompagnement mensuel pendant six mois.

Dans le Poro, les 55 bénéficiaires sont répartis entre les quatre départements. Korhogo compte 33 ménages, Sinématiali 10, M'Bengué 10 et Dikodougou deux.

Selon le directeur régional, Ouattara Zana, cette répartition ne traduit pas une différence de traitement entre les territoires. La sélection repose sur le Registre social unique (RSU), qui permet à l'État d'identifier les ménages vulnérables et de mieux orienter les interventions sociales. Certains départements ont, par ailleurs, déjà bénéficié d'autres programmes d'aide.

Une aide qui va au-delà du panier alimentaire

La deuxième cohorte comporte une innovation : une allocation mensuelle de 5 000 FCFA. Elle doit permettre aux bénéficiaires d'acheter des sources de protéines, qui ne figurent pas dans les kits alimentaires.

Mais l'objectif du programme ne se limite pas à répondre aux besoins immédiats. Les bénéficiaires sont également formés aux mécanismes d'inclusion économique et au développement d'activités génératrices de revenus.

« C'est un véritable soutien pour les familles. Cette initiative nous aide à faire face à nos besoins et contribue à améliorer nos conditions de vie », témoigne Silué Navanga, bénéficiaire.

À l'issue de l'accompagnement, chaque ménage devrait recevoir une enveloppe de 100 000 FCFA pour financer une activité génératrice de revenus. Cette dotation est annoncée pour la fin du mois d'octobre 2026.

Cette deuxième cohorte fait suite à une première opération menée en 2025, qui avait permis d'accompagner 50 ménages dans le Poro. À travers la « Popote familiale », le ministère entend ainsi agir à la fois sur les difficultés alimentaires immédiates et sur les moyens permettant aux familles vulnérables de retrouver progressivement leur autonomie financière.