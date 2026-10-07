Cote d'Ivoire: Transition écologique et économique - La jeunesse au coeur d'une alliance entre l'Unicef et le Gggi

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) et l'Institut mondial pour la croissance verte, ou encore Global Green Growth Institute (Gggi), ont signé, le mardi 6 octobre 2026, à la Riviera Golf, un mémorandum d'accord-cadre. Le document a été paraphé par le Représentant résident de l'Unicef, Jean-François Basse, et la Représentante pays du Gggi, Olola Vieyra.

Cet accord de partenariat s'articulera autour de trois ambitions prioritaires. Il s'agira de préparer les jeunes aux métiers de demain en développant des parcours de compétences adaptés aux secteurs porteurs de l'économie verte, bleue et numérique ; de transformer les idées des jeunes en solutions viables en reliant les hackathons, les concours d'innovation et les journées carrières à des mécanismes structurés d'incubation, de mentorat, de financement et d'accès aux marchés, ainsi que de mobiliser des investissements à plus grande échelle.

En effet, la collaboration doit permettre de développer des projets solides et finançables dans des domaines prioritaires tels que l'adaptation climatique des services sociaux essentiels, l'agriculture résiliente, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l'entrepreneuriat vert et l'emploi des jeunes.

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« Nous ne signons pas simplement un document. Nous affirmons une conviction, celle selon laquelle la transition écologique ne sera pleinement réussie que si elle protège les droits des enfants, renforce la résilience des communautés et ouvre aux jeunes des perspectives concrètes de formation, d'entrepreneuriat et d'emploi », a déclaré Jean-François Basse, le patron de l'Unicef en Côte d'Ivoire, soulignant que les effets du changement climatique ne constituent plus une menace lointaine, car ils affectent déjà la santé, la nutrition, l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'éducation, la protection et les perspectives d'avenir des enfants.

« En Côte d'Ivoire, cette urgence climatique rencontre un autre enjeu majeur, celui de la jeunesse. Le pays compte près de 33 millions d'habitants, dont 73 % ont moins de 35 ans. Cette jeunesse représente une richesse immense. Mais pour qu'elle devienne pleinement un moteur de transformation, nous devons lui donner les compétences, les outils, les financements et les espaces de participation dont elle a besoin », a-t-il insisté.

À l'en croire, la transition écologique ne saurait se limiter à une transformation technologique ou infrastructurelle ; elle constitue fondamentalement un impératif d'équité sociale et de développement humain. « Les jeunes ne doivent pas être de simples bénéficiaires des politiques climatiques, mais des concepteurs, des innovateurs et des dirigeants de cette économie résiliente.

En unissant nos expertises avec le Gggi, nous veillons à ce que chaque investissement climatique devienne un investissement direct dans l'avenir de la jeunesse ivoirienne », explique le Représentant résident de l'Unicef, pour qui, à travers Yoma, U-Report, les clubs de jeunes et les réseaux partenaires, son institution peut contribuer à identifier, mobiliser et préparer des jeunes issus de différents territoires.

Selon Jean-François Basse, la transition verte ne doit laisser personne de côté. Elle doit être une transformation sociale, créatrice d'opportunités pour les jeunes femmes et les jeunes hommes, pour les populations vulnérables et pour les communautés les plus exposées aux conséquences du changement climatique.

Pour la Représentante pays du Gggi, Olola Vieyra, cette signature est une étape importante pour la collaboration entre les deux structures, car elle traduit la nécessité de renforcer les liens, notamment sur la question de l'appui à la jeunesse ivoirienne, afin de s'assurer que les jeunes restent au coeur des politiques publiques et des investissements liés aux actions que mènent l'Unicef et le Gggi au quotidien, dans le cadre de leurs mandats respectifs.

« À travers ce partenariat, nous nous engageons à mieux intégrer les droits, les besoins et les aspirations des jeunes dans les stratégies nationales du pays qui nous accueille, mais surtout à renforcer le lien avec notre mandat de croissance verte face à la résilience et aux besoins de résilience climatique et à la durabilité environnementale qu'il faut renforcer », dit-elle.

La première responsable du Gggi et l'Unicef veulent continuer à contribuer à ce que la Côte d'Ivoire renforce son chemin vers la transition vers l'économie verte en ouvrant davantage d'opportunités pour les jeunes, en renforçant leur accès à l'employabilité et, surtout, en favorisant pleinement le développement économique du pays.

« Pour le Gggi, cette collaboration s'inscrit dans notre stratégie 2030 qui vise à renforcer les capacités des pays que nous accompagnons, renforcer l'accès à la finance durable et au marché des capitaux, renforcer l'accès aux technologies et aux innovations, renforcer également la prise en compte dans les politiques publiques des principes liés au changement climatique et, bien sûr, renforcer la prise en compte de l'équité, du genre et de l'inclusion sociale », a déclaré Olola Vieyra.