Cote d'Ivoire: Grossesses en milieu scolaire - Les enseignants invités à plus de responsabilité

6 Octobre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

« Les enfants qui sont ici sont aussi les vôtres. Soyez des professionnels et évitez de vous rendre coupables d'actes passibles de peines pénales et susceptibles de jeter l'opprobre sur votre corporation. Éloignez-vous le plus possible des jeunes filles. » Tels sont les propos d'Abou Bédi, secrétaire général 1 de la préfecture de Minignan. C'était au cours de la cérémonie de salut aux couleurs au lycée moderne de Minignan, le lundi 5 octobre 2026.

S'adressant également aux encadreurs et autres acteurs du système scolaire, l'autorité préfectorale a appelé à la responsabilité de tous. Il a exhorté les apprenants à éviter d'adopter des comportements susceptibles de compromettre leur avenir.

Ces interpellations font suite au nombre croissant de grossesses en milieu scolaire, qui continuent de perturber le cursus des jeunes filles, malgré les actions de sensibilisation.

Notons qu'en plus des grossesses en milieu scolaire, d'autres phénomènes qui nuisent à l'environnement scolaire ont été évoqués, notamment la consommation de drogue, l'orpaillage illégal et la sécurité routière.

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