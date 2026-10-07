Cote d'Ivoire: Sikensi - 500 femmes bénéficient d'un dépistage gratuit du cancer du sein

Environ 500 femmes ont été sensibilisées et dépistées à Sikensi, dans la région de l'Agnéby-Tiassa, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit du cancer du sein, informe une source sur place.

Organisée dans le cadre d'Octobre Rose, cette opération est une initiative de l'opérateur économique et directeur général d'un établissement sanitaire, Assalé Koffi Aristide. Elle traduit la volonté de son initiateur de placer la prévention, la sensibilisation et l'accès aux soins au coeur de ses priorités.

L'opération visait à sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage précoce, considéré comme essentiel dans la prise en charge du cancer du sein. Au cours de cette campagne, les bénéficiaires ont eu droit à des échographies mammaires, réalisées par des radiologues qualifiés venus de Côte d'Ivoire et de France.

Une démarche qui a permis aux bénéficiaires d'avoir accès à un examen médical dans des conditions adaptées, tout en renforçant la nécessité d'un suivi régulier.

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À l'issue de l'opération, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude aux organisateurs. Elles ont souhaité voir ce type d'action se poursuivre et s'étendre à un plus grand nombre de femmes.

À travers cette campagne, Assalé Koffi Aristide entend contribuer à la promotion de la prévention du cancer du sein, dans le cadre de la mobilisation nationale autour d'Octobre Rose.