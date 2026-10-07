Cote d'Ivoire: Tiassalé/M'Brimbo - 236 femmes dépistées du cancer du sein dans le cadre du programme 2026 de l'Ong 'Coeur Glorieux'

À M'Brimbo, dans la commune de Tiassalé, la lutte contre le cancer du sein s'est concrétisée par une action de proximité. Le samedi 3 octobre 2026, 236 femmes ont bénéficié d'un dépistage gratuit, à l'initiative de l'Ong « Coeur Glorieux ».

Cette activité, organisée dans le cadre d'Octobre Rose, s'inscrit dans le programme d'activités 2026 de l'organisation, qui entend multiplier les actions en faveur de la santé et du bien-être des populations vulnérables.

Le message de prévention ne s'est pas arrêté aux discours. Il s'est traduit par un rendez-vous médical au plus près des femmes. Au total, 236 d'entre elles ont bénéficié d'un dépistage gratuit du cancer du sein, ce samedi 3 octobre 2026.

L'initiative est portée par l'Ong « Coeur Glorieux », présidée par Liliane Kpazara. Elle s'inscrit dans le programme d'activités 2026 de l'organisation et intervient à l'occasion d'« Octobre Rose », mois consacré à la sensibilisation et à la lutte contre le cancer du sein.

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Pour la présidente fondatrice de l'organisation, l'objectif est de faire du dépistage un réflexe. « Notre objectif est de sensibiliser au dépistage et de briser les tabous autour de cette maladie », explique Liliane Kpazara.

Dans les communautés, la peur du diagnostic, le manque d'information ou encore les difficultés d'accès aux soins peuvent contribuer à retarder la consultation. Pourtant, dans la prise en charge du cancer du sein, le temps demeure déterminant.

Lorsqu'une anomalie est détectée précocement, les possibilités de traitement sont généralement meilleures. D'où l'importance des campagnes de dépistage, particulièrement lorsqu'elles vont directement à la rencontre des populations.

Avec cette activité à M'Brimbo, l'Ong « Coeur Glorieux » entend donner une dimension concrète à son programme 2026. L'organisation, engagée dans des actions sociales et sanitaires auprès de différentes communautés, mise sur la proximité pour toucher les populations qui ne fréquentent pas toujours spontanément les structures de santé.

Le choix de M'Brimbo répond ainsi à une logique de proximité : sensibiliser, dépister et orienter, tout en permettant aux femmes de poser des questions sur une maladie encore entourée de nombreuses appréhensions.

Pour le Dr Armand Séa, médecin-chef du service Action sanitaire (Csas) à la direction départementale de la santé de Tiassalé, représentant le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, ce type d'initiative participe à l'installation d'une véritable culture de prévention.

La sensibilisation au cancer du sein, estime-t-il, ne doit pas être perçue comme une opération ponctuelle. Elle doit contribuer à faire de la santé une priorité au sein des familles et des communautés.

Un problème de santé publique

En Côte d'Ivoire, le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquent chez la femme. Les estimations de Globocan 2022 font état de 3 869 nouveaux cas et de 2 092 décès liés à cette maladie dans le pays.

Face à cette situation, l'État renforce progressivement les capacités de dépistage et de diagnostic. En mars 2026, le ministère de la Santé a notamment réceptionné la première mammobile publique du pays, un dispositif mobile destiné à rapprocher les services de diagnostic des populations.

L'accès au dépistage reste cependant un enjeu majeur. Les équipements et les structures disponibles ne suffisent pas si les femmes ne franchissent pas la porte des centres de santé. C'est tout l'intérêt des actions communautaires comme celle organisée à M'Brimbo.

Au-delà du dépistage, le représentant du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle recommande une surveillance régulière et une consultation en cas de modification inhabituelle du sein. Une masse, une modification de la forme ou de la peau, un écoulement ou tout autre changement inhabituel doit conduire à consulter rapidement.

L'autosurveillance peut contribuer à mieux connaître son corps, mais elle ne remplace pas l'examen réalisé par un professionnel de santé ni les examens d'imagerie lorsqu'ils sont indiqués.

L'hygiène de vie constitue également un levier important de prévention. Une activité physique régulière, une alimentation équilibrée ainsi que la réduction de la consommation d'alcool et du tabac participent à la réduction du risque de plusieurs cancers.

Avant d'ajouter : « Il faut éviter les médicaments traditionnels et consulter un professionnel de la santé dès qu'on constate une anomalie au niveau du sein. »

Présent à cette occasion, Étienne Kadjo Kassi, chef du village de M'Brimbo, s'est dit heureux de voir sa population bénéficier d'une telle initiative. Pour lui, la santé des femmes constitue une préoccupation qui concerne toute la communauté. Il a salué l'engagement de l'Ong « Coeur Glorieux » et appelé les femmes à profiter de ce type d'action pour se faire dépister régulièrement.

« Nous sommes heureux d'accueillir cette initiative dans notre village. Elle permet à nos femmes d'avoir accès au dépistage sans avoir à parcourir de longues distances. Nous les encourageons à ne pas avoir peur et surtout à ne pas attendre d'être malades avant de consulter », indique-t-il.

Le chef du village a également souhaité que ce type d'action puisse se poursuivre au bénéfice des populations de M'Brimbo et des localités environnantes.

À M'Brimbo, les 236 femmes dépistées constituent ainsi bien plus qu'un chiffre. Elles traduisent la volonté de faire sortir la prévention des salles de consultation pour la rapprocher des lieux de vie.

À travers cette activité, l'organisation poursuit donc la mise en oeuvre de son programme 2026, avec une conviction : la lutte contre le cancer du sein ne doit pas se limiter à un mois de mobilisation. Elle doit s'inscrire dans la durée, au plus près des femmes et des communautés.