Le porte-parole du Cojep, Me Serge Ouraga, a présenté le lundi 5 octobre 2026, au siège du parti à Angré, la position de sa formation politique après le dépôt auprès du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité d'une proposition commune de l'opposition sur le futur organe électoral.

Selon lui, une délégation de l'opposition conduite par Charles Blé Goudé s'est rendue au ministère de l'Intérieur pour remettre un document portant sur l'architecture de la future institution chargée de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire.

Pour le Cojep, cette démarche constitue une étape importante après la dissolution de Commission électorale indépendante (Cei), le 6 mai 2026. Elle traduit également la capacité des partis d'opposition à se rassembler autour de questions d'intérêt national.

« Nous saluons aujourd'hui un exercice qui démontre qu'au-delà de nos sensibilités politiques respectives, les forces de l'opposition sont capables de se retrouver autour de l'essentiel lorsque l'intérêt supérieur de la nation est en jeu », a déclaré Me Serge Ouraga.

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La proposition soumise repose sur une architecture à deux niveaux : un organe technique composé d'experts chargés de l'administration et de l'organisation des élections, ainsi qu'une structure de veille et d'observation chargée du suivi du processus électoral sans intervenir dans sa gestion technique.

Le porte-parole du Cojep a insisté sur la nécessité de faire de la confiance le socle de la réforme. « Le futur organe électoral doit offrir toutes les garanties d'indépendance, de neutralité, de crédibilité et d'impartialité afin de rassurer les acteurs politiques comme les citoyens », a-t-il soutenu.

Rappelant que son parti défend depuis plusieurs années une institution électorale affranchie des logiques partisanes, il s'est félicité de voir cette vision désormais partagée par plusieurs composantes de l'opposition.

Tout en saluant l'ouverture du gouvernement dans le cadre des consultations engagées, le Cojep appelle à la mise en place rapide d'un cadre de concertation permettant d'examiner les différentes propositions en vue de la construction du futur dispositif électoral.

Réaffirmant la disponibilité de son parti à poursuivre les échanges, Me Serge Ouraga a indiqué que le Cojep entend contribuer pleinement à l'édification d'un organe électoral indépendant et crédible.

« Cette expérience prouve que lorsque l'opposition se rassemble autour des questions fondamentales pour la nation, elle peut devenir une véritable force de proposition et participer activement au renforcement de notre démocratie », a-t-il conclu.