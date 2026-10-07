Afrique: Jeux olympiques de la jeunesse 2026 - La Flamme célébrée en Côte d'Ivoire

Allumée le 10 septembre dernier au stade panathénaïque d'Athènes, en Grèce, la Flamme des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026 est arrivée au Sénégal le 12 septembre.

Pour marquer le tout premier événement olympique de l'histoire organisé sur le continent africain, le Comité international olympique (Cio) a demandé que tout le monde soit solidaire de cet événement historique. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Le pays a tenu son engagement samedi, au Palais des sports de Treichville.

Après un tour de la rotonde, la Flamme a été réceptionnée par les autorités sportives. Aux côtés du président du Comité national olympique, Georges N'Goan, il y avait Dr Hervé Abissa Kouamé, directeur de cabinet adjoint qui représentait le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, tandis que Konan Sébastien Koliabo, 4e adjoint au maire, était là pour marquer le soutien du maire Albert François Amichia à cette manifestation que le Cno Côte d'Ivoire a voulu solennelle.

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A un peu plus de trois semaines des Jeux prévus du 31 octobre au 13 novembre, avec 2 700 athlètes, Me Georges N'Goan, patron du mouvement olympique national, a souligné la portée symbolique de l'événement : « Bien plus qu'une flamme, c'est un symbole universel, porteur d'espoir, de paix, de fraternité et de dépassement de soi que la Côte d'Ivoire accueille ».

Pour lui, la flamme adresse aussi un message fort à la jeunesse africaine appelée à croire en ses talents, en ses capacités et en son avenir. Georges N'Goan a également rappelé que le sport est un puissant instrument d'union, de respect et d'amitié et salué le Sénégal, pays hôte et symbole de l'élan olympique africain.

Hervé Abissa Kouamé a, au nom du ministre des Sports, mentionné les 12 athlètes ivoiriens qui défendront crânement les couleurs ivoiriennes à ce grand rendez-vous planétaire. Il a appelé à transmettre aux jeunes générations le courage, la discipline et la détermination nécessaires pour atteindre les sommets.