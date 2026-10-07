Cote d'Ivoire: Wara Tour « Va à l'école » - Agboville mobilisée pour l'excellence scolaire

La caravane nationale d'excellence en milieu scolaire Wara Tour « Va à l'école » a séjourné durant quatre jours dans la région de l'Agnéby-Tiassa avant son apothéose le 2 octobre 2026, au lycée moderne Ernest Boka d'Agboville. Placée sous le thème « Non et non aux grossesses en cours de scolarité », l'initiative a combiné sensibilisation, solidarité et promotion de l'excellence scolaire.

Les équipes de la caravane ont parcouru plusieurs localités, notamment M'battra et Erymakouguié, où des séances d'échanges avec les populations ont été organisées. Près de 1 000 kits scolaires ont été distribués aux élèves, tandis que des équipements médicaux ont été remis au dispensaire d'Erymakouguié.

Le point d'orgue de cette étape s'est tenu au lycée moderne Ernest Boka avec la récompense des meilleurs élèves et une campagne de vaccination des jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie a enregistré la présence de Pierre N'Gou Dimba, ministre en charge de la Santé et président du Conseil régional de l'Agnéby-Tiassa, parrain de l'événement, ainsi que de plusieurs autorités administratives, éducatives et sanitaires, parmi lesquelles Isaac Gnamba, directeur général de La Poste de Côte d'Ivoire, Sihindou Coulibaly, préfet de région, Mme Dah Marie-France, Drenaet d'Agboville, et le Dr Oura Koffi, directeur départemental de la Santé.

À travers cette étape d'Agboville, le Wara Tour réaffirme son engagement en faveur de l'éducation, de la santé des jeunes et de la promotion du mérite scolaire au sein des communautés ivoiriennes.