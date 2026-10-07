Cote d'Ivoire: Sensibilisation aux IST/Vih-SIDA et aux risques électriques - L'Ong IPSDH poursuit sa mission dans le Cavally

Dans le cadre du Projet de renforcement des réseaux électriques de transport et de distribution (Pretd), l'Ong Ipsdh poursuit sa sensibilisation aux Infections sexuellement transmissibles (Ist), au Vih-Sida, aux risques électriques et à l'efficacité énergétique dans les régions du Tonkpi et du Cavally.

Après une première étape à Koffikro, dans la sous-préfecture de Bingerville, l'organisation a mené du 28 au 30 septembre 2026, des activités dans le département de Biankouma, avant de mettre le cap sur la sous-préfecture de Méo, dans le département de Toulepleu. Les localités de Bohobly, Grié 1 et Panhoubly ont ainsi bénéficié de séances d'information destinées aux populations et aux travailleurs des zones concernées par le projet.

Au nom du chef du village de Bohobly, Téhé Paul, le porte-parole de la chefferie a salué l'initiative de l'Ong Ipsdh et de CI-Énergies, soulignant l'importance de l'électrification du village et des actions de sensibilisation menées au profit des habitants.

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Selon Yao Kouakou Sanson, expert social du Pretd à CI-Énergies, ces campagnes visent à prévenir les risques liés aux activités du projet et à protéger les populations riveraines ainsi que les travailleurs. Conformément au plan de communication approuvé par la Banque africaine de développement (Bad), l'Ong Ipsdh a été recrutée pour conduire ces actions dans quinze localités bénéficiaires.

Le sous-préfet de Méo, Adou N'Goran, a, pour sa part, insisté sur l'importance de telles initiatives pour lutter contre les nouvelles infections aux Ist/Vih-Sida et réduire les accidents liés à la mauvaise utilisation de l'électricité.

De son côté, Mme Ayé Noélie, représentante de l'Ong Ipsdh, a rappelé que la prévention reste le moyen le plus efficace de lutte contre le Vih-Sida.

Les experts ont également encouragé les populations à adopter des comportements responsables en matière de sécurité électrique et d'efficacité énergétique.

Après Panhoubly, la mission se poursuivra dans le département de Bloléquin, notamment à Zilébly et Oulaitahibly.