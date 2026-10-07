Cote d'Ivoire: Programme d'alimentation scolaire - Les meilleurs acteurs et partenaires récompensés

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique organise, le vendredi 9 octobre 2026, à Yamoussoukro, une cérémonie dédiée aux meilleurs acteurs et partenaires du Programme d'alimentation scolaire (Pas).

Cette rencontre vise à saluer les efforts consentis au cours des années scolaires 2023 à 2026 en faveur de l'alimentation des élèves. L'initiative est portée par le ministère, à travers la Direction des cantines scolaires (Dcs). La cérémonie permettra de mettre en lumière l'engagement des différents intervenants qui accompagnent l'État dans la mise en oeuvre du programme. Leur contribution favorise, notamment, l'approvisionnement des cantines et l'accès régulier des élèves aux repas scolaires.

Selon le directeur des cantines scolaires, Jérôme Kobon Ayékoé, cette action s'inscrit dans la politique de pérennisation des cantines scolaires engagée par l'État depuis 1998. Cette politique repose, notamment, sur la mobilisation des communautés et des partenaires, avec une attention accordée à l'approvisionnement en produits locaux.

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Pour l'année scolaire 2025-2026, 5 615 cantines scolaires ont bénéficié d'un approvisionnement en vivres grâce aux contributions de l'État de Côte d'Ivoire, du Programme alimentaire mondial (Pam), des conseils régionaux, des Ong, des entreprises privées, des groupements et des communautés locales.

Au-delà de la fourniture de repas, le Pam contribue à améliorer les conditions d'apprentissage, à favoriser le maintien des enfants à l'école et à soutenir les familles. Cette dynamique s'inscrit dans les orientations du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, qui fait du développement du capital humain et de l'éducation-formation des priorités.

À travers cette cérémonie, le ministère entend donc encourager la mobilisation autour des cantines scolaires et rendre hommage aux acteurs dont l'engagement contribue à faire de l'alimentation scolaire un levier de réussite éducative et de développement humain.