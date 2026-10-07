Cote d'Ivoire: Livre/'Entre rêves et illusions' - Six vies, six destins, une plume

Conseillère d'éducation préscolaire et primaire, Clarisse Koffi signe son entrée dans la sphère des auteurs ivoiriens avec "Entre rêves et illusions", un recueil de six nouvelles qui explorent les méandres du coeur humain.

À travers une écriture soignée et immersive, l'auteure dresse le portrait des vies fragiles, traversées par des émotions universelles. Le livre propose six aventures émouvantes où s'entrechoquent douleurs, passion et espoir.

Plusieurs enfants se battent contre une maladie implacable. Une femme s'égare dans un amour trop grand. Ailleurs, la méchanceté s'infiltre dans les liens les plus intimes, tandis que la valeur humaine ne se limite pas aux apparences. Parfois, l'humanité surgit là où on l'attend le moins... Voilà un aperçu des différents univers et histoires palpitantes qui attendent les lecteurs.

Avec cette première oeuvre, Clarisse Koffi affirme une voix singulière et témoigne d'une passion pour la littérature qui, depuis l'enfance, ne l'a jamais quittée. Elle se dévoile comme un talent prometteur de la littérature ivoirienne.

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Passionnée de littérature depuis sa tendre enfance, Clarisse Koffi nourrit très tôt le goût des mots, de l'écriture et des histoires qui explorent l'âme humaine.

Son talent littéraire n'est pas nouveau. Il est récompensé en 2002 par le 16e Prix du concours "Les Plus Belles Lettres d'Amour". En 2004, elle décroche le 4e Prix "Intimes Confidences", avec la collection Adoras des Nouvelles éditions ivoiriennes (Nei).

"Entre rêves et illusions" est donc l'aboutissement d'un long cheminement littéraire. Un recueil à découvrir, qui parle à tous les coeurs.