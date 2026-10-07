Cote d'Ivoire: Mankono/Octobre Rose - Le dépistage précoce du cancer du sein lancé

La campagne « Octobre Rose » a été officiellement lancée à Mankono, le 3 octobre 2026, à l'initiative de l'Ong Béré Secours et de la Direction régionale de la Femme, de la Famille et de l'Enfant du Béré.

Organisée dans la salle de conférence de la Direction régionale des Sports, la cérémonie visait à sensibiliser les populations, notamment les femmes et les jeunes filles, à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein.

Présidée par le préfet de région, représenté par la secrétaire générale de la préfecture de Mankono, la rencontre a mobilisé des autorités administratives, des personnels de santé, des responsables d'associations féminines et de nombreuses jeunes filles.

Dans leurs interventions, les différents responsables ont insisté sur la nécessité de renforcer la prévention et de lutter contre la peur liée à cette maladie. Le président de l'Ong Béré Secours a encouragé les femmes à se faire dépister régulièrement, rappelant que la détection précoce améliore considérablement les chances de prise en charge.

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La cérémonie a été marquée par une session de sensibilisation conduite par Dr Touré, gynécologue à l'Hôpital général de Mankono, et Mme Kassieu, responsable du service de planification familiale. Les échanges ont porté sur les facteurs de risque, les moyens de prévention et les possibilités de traitement du cancer du sein.

Les participantes ont également bénéficié d'une démonstration pratique d'autopalpation mammaire, destinée à leur apprendre à détecter d'éventuelles anomalies et à consulter rapidement un professionnel de santé en cas de doute.

Avant la clôture, les organisateurs ont annoncé la poursuite des actions de proximité dans la région du Béré afin d'élargir la sensibilisation et de promouvoir davantage le dépistage précoce.

La représentante du préfet a invité les populations à faire de la prévention et du dépistage des réflexes réguliers dans la lutte contre le cancer du sein.