Cote d'Ivoire: Hiré - Dr Amane Célestin Dago reconduit à la tête de la MU.DH

Réunis en Assemblée générale extraordinaire le 26 septembre 2026, à la mairie de Hiré, les membres de la Mutuelle de développement de Hiré (MU.DH) ont renouvelé leur confiance à Dr Amane Célestin Dago pour un second mandat. Les mutualistes ont également adopté plusieurs résolutions visant à renforcer la transparence et le développement local.

Près de 200 participants ont pris part à cette assemblée consacrée au renouvellement des instances de la mutuelle et à la définition de nouvelles orientations. Après les prières d'ouverture et l'exécution de l'hymne national, le président sortant a présenté le bilan de sa mandature.

Dr Amane Célestin Dago a notamment mis en avant la régularisation administrative de la mutuelle, la remise du Livre Blanc de la sous-préfecture de Hiré au Président de la République, l'organisation d'un séminaire de développement, des dons de livres aux établissements scolaires ainsi que plusieurs actions sociales et d'accompagnement des populations.

Malgré l'absence de cotisations des membres actifs, il a souligné que la mutuelle a poursuivi ses activités grâce à l'engagement de certains de ses responsables.

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Satisfaits des résultats présentés, les mutualistes ont accordé leur quitus au bureau sortant. Seul candidat en lice, Dr Amane Célestin Dago a été réélu à l'unanimité. N'Guessan Kouamé Richard et Dago Obed Assangra ont, quant à eux, été élus commissaires aux comptes.

L'un des moments forts de la rencontre a été la présentation de l'« Opération Transparence Hiré », un projet d'audit citoyen portant notamment sur la gestion des ressources minières locales. À l'issue des travaux, trois résolutions ont été adoptées à l'unanimité : l'interdiction de l'orpaillage clandestin, le soutien à l'audit citoyen et le transfert du siège de la mutuelle à Hiré.

En clôturant les assises, le président réélu s'est engagé à poursuivre les actions de développement au profit des populations de Hiré et de Zégo, dans un esprit de transparence et de gouvernance participative.