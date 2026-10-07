Cote d'Ivoire: Pétrole - Abagona Legacy Holdings renforce sa présence dans la chaîne d'approvisionnement au Ghana

Le groupe Abagona Legacy Holdings élargit ses activités dans le secteur pétrolier avec l'obtention, par sa filiale Lattice Energy Ltd, d'une licence d'importation, de distribution et d'exportation de produits pétroliers.

Une nouvelle étape dans le développement du groupe ghanéen Abagona Legacy Holdings dans le secteur pétrolier. Sa filiale Lattice Energy Ltd a obtenu une licence de Bulk Import, Distribution and Export (BIDEC) auprès de la National Petroleum Authority (NPA), l'autorité de régulation du secteur pétrolier au Ghana.

La licence a été accordée lors d'une réunion du conseil d'administration de la NPA, tenue en septembre 2026. Elle autorise Lattice Energy à importer, distribuer et exporter plusieurs produits pétroliers raffinés, notamment le gasoil, l'essence, le kérosène destiné à l'aviation, le fioul lourd et le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Elle couvre également le commerce du pétrole brut, sous réserve du respect des exigences réglementaires en vigueur.

Une chaîne qui se complète

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Abagona Legacy Holdings, cette autorisation vient compléter progressivement son dispositif dans le secteur pétrolier. Le groupe avait commencé ses activités en 2017 dans le transport de produits pétroliers avec Translogies Ghana Ltd.

Deux ans plus tard, il s'est orienté vers la commercialisation des produits pétroliers avec Sotei Energy Ltd, qui a obtenu sa licence d'Oil Marketing Company auprès de la NPA en 2019. Cette société exploite aujourd'hui un réseau de stations-service et fournit également des produits pétroliers à des entreprises minières, des sociétés de construction routière ainsi qu'à des clients industriels et commerciaux.

Avec Lattice Energy, le groupe ajoute désormais l'activité d'importation et de distribution en gros à son dispositif.

« Nous avons construit cette activité maillon par maillon », explique David Azupio, directeur général du groupe Abagona Legacy Holdings. Selon lui, l'expérience acquise dans le transport a permis au groupe de mieux comprendre les enjeux liés à la circulation des produits pétroliers avant son développement dans la vente au détail et l'approvisionnement commercial.

Miser sur l'approvisionnement

La nouvelle licence doit permettre à Lattice Energy de s'approvisionner directement auprès de fournisseurs internationaux. Le groupe entend ainsi mieux coordonner ses stocks, ses calendriers d'approvisionnement et la distribution des produits destinés à ses propres activités ainsi qu'à des clients tiers.

Cette évolution devrait également permettre une meilleure articulation entre les différentes filiales. Lattice Energy interviendra dans l'approvisionnement en gros, Translogies Ghana dans le transport et la logistique, tandis que Sotei Energy continuera ses activités de commercialisation et de distribution.

Le groupe compte par ailleurs dans son portefeuille Zupoil Ltd, spécialisée dans la gestion des huiles usagées, et Mataros Engineering, active dans les services d'ingénierie et les activités liées au secteur pétrolier et gazier.

Une ouverture sur l'Afrique de l'Ouest

Au-delà du marché ghanéen, la composante « export » de la licence ouvre des perspectives régionales à Lattice Energy. Le groupe envisage notamment de tirer parti des infrastructures portuaires et des corridors routiers du Ghana pour participer au commerce des produits pétroliers dans la sous-région ouest-africaine.

Les marchés des pays enclavés, qui dépendent des ports et des réseaux de transport des pays côtiers pour leur approvisionnement en produits pétroliers, figurent parmi les débouchés potentiels.

Pour David Azupio, le Ghana peut jouer un rôle important comme plateforme de commerce et de distribution pétrolière en Afrique de l'Ouest. Le groupe dit toutefois vouloir consolider d'abord ses activités sur le marché ghanéen avant d'accroître sa présence régionale.

Cette évolution intervient dans un contexte où des entreprises ghanéennes cherchent à renforcer leur participation aux différentes étapes de la chaîne de valeur pétrolière. Pour Abagona Legacy Holdings, l'obtention de la licence BIDEC marque ainsi une nouvelle phase de son développement dans l'énergie et pourrait lui permettre d'accroître progressivement ses activités au Ghana et dans la sous-région.