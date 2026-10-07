Gabon: Omar Bongo - « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire »

6 Octobre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele Sika

Certaines phrases refusent de mourir. Prononcée en 2007 par Omar Bongo Ondimba, celle-ci continue de résonner comme un avertissement dans le débat national.

À travers ces mots, l'ancien président gabonais semblait interpeller les responsables de l'État sur leur devoir de préserver les richesses du Gabon et d'en faire bénéficier les générations présentes et futures.

Aujourd'hui, alors que le pays poursuit sa marche vers un nouvel avenir, cette déclaration retrouve une étonnante actualité.

Le Gabon n'est pas un héritage à dilapider, mais une responsabilité à assumer.

La véritable question demeure donc entière : sommes-nous à la hauteur du Gabon que nous avons reçu et de celui que nous voulons léguer ?

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