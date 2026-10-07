Gabon: ENA Gabon - La 38ème promotion fait de la santé sa priorité avec une journée médicale réussie

Libreville, le 6 octobre 2025 - La solidarité et le bien-être au coeur de l'administration. La mutuelle de la 38ème promotion de l'École Nationale d'Administration (ENA 38) a organisé depuis lundi 5 octobre,une grande "Journée Santé ENA" au sein de l'établissement, une initiative saluée par l'ensemble de la communauté de l'École.

Une journée entièrement dédiée à la prévention, au dépistage et au don de soi, qui a connu une forte mobilisation des élèves fonctionnaires et du corps administratif.

Pour donner un cachet professionnel et humain à cette activité, la mutuelle que dirige avec brio le Distinguable Anges Gar Wamba, a noué deux partenariats stratégiques.

Le SAMU Social et le CNTS en renfort

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D'un côté, le SAMU Social Gabonais a déployé une équipe médicale complète pour des consultations gratuites. Au programme : des consultations en médecine générale, des consultations ophtalmologiques pour le dépistage des troubles de la vue, et surtout, innovation très appréciée, des consultations psychologiques pour évoquer la gestion du stress, la pression des concours et le bien-être mental des futurs cadres de l'administration.

De l'autre, le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) a marqué de son empreinte cette journée citoyenne. Au-delà d'une séance de sensibilisation sur l'importance du don de sang et les conditions pour devenir donneur, une grande collecte a été organisée. De nombreux élèves de l'ENA 38 et leurs aînés ont répondu présent, offrant leur sang pour sauver des vies.

"Une belle initiative qui honore l'ENA"

À l'issue de la journée, la satisfaction était unanime. Élèves et responsables de l'administration de l'ENA se sont réjouis de cette belle initiative qui place l'humain au centre de la formation du futur administrateur.

"C'est plus qu'une journée santé, c'est un acte de solidarité et de responsabilité. Nous formons les futurs décideurs, ils doivent comprendre que leur première richesse, c'est leur santé et celle des autres", a confié un responsable de l'École.

Pour la mutuelle de l'ENA 38, l'objectif est atteint : renforcer la cohésion de la promotion, promouvoir la prévention santé et poser un acte citoyen fort.

Sous la houlette de son président, le Distinguable Anges Gar Wamba, la 38ème promotion confirme ainsi sa volonté de marquer son passage à l'ENA par des actions concrètes, utiles et solidaires, fidèle à la devise de l'École : servir l'État avec humanité.

La journée s'est achevée dans une ambiance conviviale, avec la promesse de pérenniser ce rendez-vous santé au sein de l'École Nationale d'Administration.