Afrique: SAAA 2026 - Le continent et la Turquie au cœur d'un nouveau partenariat économique

AGROCONNECT BUSINESS CLUB - Le réseau international Afrique–Türkiye pour l'agriculture et l'agroalimentaire

Le 6e Sommet Africain de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (SAAA) se tiendra du 2 au 6 novembre 2026 à Istanbul et Bursa, en Türkiye, avec pour objectif de renforcer les partenariats économiques et les investissements entre l’Afrique et la Türkiye dans les secteurs agricole et agroalimentaire.

Organisé par AGROCONNECT / GR EVENTS, l’événement réunira du 3 au 5 novembre des décideurs publics, dirigeants d’entreprises, investisseurs, organisations professionnelles et institutions autour des enjeux de production, de transformation et de création de valeur dans le secteur agricole.

Une relation fondée sur la complémentarité

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Le SAAA entend dépasser une relation commerciale limitée à l’achat de technologies ou d’équipements turcs par les acteurs africains. Les organisateurs veulent promouvoir une approche fondée sur des intérêts économiques réciproques.

L’Afrique cherche notamment à renforcer ses capacités de production et de transformation à travers l’accès aux technologies, aux équipements, aux financements et au savoir-faire industriel. De son côté, la Türkiye cherche à développer ses marchés, à nouer des partenariats locaux et à identifier de nouvelles opportunités d’investissement et de coopération industrielle sur le continent africain.

« La relation agricole Afrique–Türkiye n’est pas à sens unique », soulignent les organisateurs, qui présentent le sommet comme une plateforme destinée à rapprocher deux espaces économiques aux intérêts complémentaires.

Produire davantage, mais surtout créer davantage de valeur

Cette orientation intervient alors que plusieurs pays africains cherchent à réduire leur dépendance aux importations alimentaires et à développer des chaînes de valeur locales.

L’enjeu ne se limite plus à accroître les volumes de production. Il consiste également à mécaniser les exploitations, développer l’irrigation, améliorer le stockage et la conservation, renforcer la transformation agroalimentaire et développer les capacités de conditionnement et de commercialisation.

Le sommet abordera ainsi plusieurs secteurs, parmi lesquels la production végétale, l’élevage et la pêche, les machines et équipements agricoles, l’irrigation et les technologies de serre, ainsi que la transformation alimentaire et l’agro-industrie.

L’emballage, le stockage, la chaîne du froid, la logistique, la distribution et les technologies numériques appliquées à l’agriculture figurent également au programme. Le financement, l’investissement et les partenariats industriels devraient compléter ces discussions.

La Türkiye à la recherche de nouveaux débouchés

Pour les entreprises turques, le marché africain représente également un espace de développement et d’investissement. Le SAAA veut notamment favoriser l’identification de partenaires locaux, l’implantation d’entreprises, la création de nouvelles chaînes d’approvisionnement et la mise en place de projets industriels.

L’objectif affiché est donc de dépasser une relation fournisseur-client pour favoriser des coopérations susceptibles de s’inscrire dans la durée. Les entreprises turques pourront notamment présenter leurs technologies et leur expertise, tout en explorant les possibilités d’investissement et de production sur les marchés africains.

Le Cameroun mis à l’honneur

Le Cameroun bénéficiera d’une visibilité particulière lors de cette édition 2026, en tant que pays à l’honneur.

La séquence « Invest in Cameroon » doit permettre au pays de présenter non seulement ses besoins en matière agricole et agroalimentaire, mais également les opportunités qu’il peut offrir aux investisseurs et partenaires turcs.

Projets, marchés, capacités de production, entrepreneurs et chaînes de valeur devraient ainsi être mis en avant afin d’identifier des possibilités concrètes de coopération.

À travers cette séquence, les organisateurs souhaitent promouvoir une approche dans laquelle les deux parties peuvent tirer un bénéfice économique des partenariats établis.

Un espace de rencontres entre investisseurs et acteurs agricoles

Au-delà des échanges institutionnels, le SAAA se veut ainsi un espace de mise en relation entre entreprises, investisseurs, organisations professionnelles et porteurs de projets.

La rencontre d’Istanbul et de Bursa devrait permettre d’examiner les possibilités de coopération dans l’ensemble de la chaîne agricole, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation, le financement, la logistique et les technologies.

Avec cette 6e édition, le Sommet Africain de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire entend ainsi accompagner l’évolution des relations économiques entre l’Afrique et la Türkiye vers davantage d’investissement, de coopération industrielle et de création de valeur locale.