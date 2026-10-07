Sénégal: Ousmane Diagne souligne les enjeux d'une meilleure organisation de la filière lait sénégalaise

Thiès — Le ministre chargé de l'Elevage, Ousmane Diagne, listant les enjeux d'une meilleure organisation de la filière laitière sénégalaise, a insisté sur la nécessité d'améliorer la productivité, la collecte, la transformation et une commercialisation favorisant une meilleure rémunération des producteurs.

L'objectif attendu est de mieux organiser la filière, d'améliorer la productivité, la collecte, la transformation et la commercialisation, tout en garantissant une meilleure rémunération des producteurs, a-t-il notamment laissé entendre.

Le ministre auprès du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, chargé de l'Elevage, présidait mardi l'atelier de validation du Plan d'action national actualisé pour le développement des chaînes de valeur du lait local et de mise en place formelle d'un cadre national multi-acteurs d'appui à la promotion du lait local.

Il a tenu à rappeler qu'avec une production nationale estimée à 417 millions de litres, des importations de l'ordre de 849 millions de litres, pour une facture annuelle de 156 milliards de francs, le Sénégal reste fortement dépendant des approvisionnements extérieurs en produits laitiers.

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Ousmane Diagne a ainsi évoqué un paradoxe entre la dépendance du Sénégal vis-à-vis des importations de produits laitiers et ses "atouts importants" dans le secteur de l'élevage, en faisant observer que le pays dispose un cheptel important, d'éleveurs et producteurs expérimentés.

Il peut aussi compter sur des organisations professionnelles, des unités de collecte et de transformation, des compétences scientifiques et techniques, ainsi un marché dont la demande demeure importante.

A ses yeux, la mise en place formelle du cadre national multi-acteurs d'appui à la promotion du lait local répond précisément à cette nécessité de concertation et de coordination.

"La réussite de cette ambition dépendra donc de notre capacité à travailler ensemble, dans un esprit de responsabilité, de complémentarité et de résultats", a-t-il toutefois recommandé.

Pour Ousmane Diagne, cette rencontre est le prolongement de la deuxième session ordinaire de la conférence annuelle de la plateforme régionale multi-acteurs d'appui à la filière lait local, qui avait regroupé en janvier dernier à Thiès, les représentants de 18 pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel.

Les États avaient été alors invités à actualiser leurs plans d'action nationaux et à renforcer leurs cadres multi-acteurs.

"Le Sénégal a répondu à cette invitation. Le travail réalisé nous réunit aujourd'hui pour une étape décisive : examiner, enrichir et valider notre plan d'action national", a dit le ministre.