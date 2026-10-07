Sénégal: L'Assemblée nationale entame ses auditions sur les licences de pêche

7 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Assemblée nationale entame ce mercredi ses auditions dans le cadre de la Commission d'enquête parlementaire sur les conditions de délivrance et de renouvellement des licences de pêche, a appris l'APS de l'institution parlementaire.

Dans un communiqué rendu public mardi, l'Assemblée nationale informe que ses auditions débuteront ce mercredi 7 octobre 2026 sur les conditions de délivrance et de renouvellement des licences de pêche.

Les députés vont entendre, de 8h30 à 10h00, Mamadou Abibou Diagne, secrétaire général du ministère des Pêches et de l'Économie maritime dont l'audition sera suivie, de 10h30 à 12h00, par celle de Cheikh Fall, directeur des Pêches maritimes depuis novembre 2025.

Ismaïla Ndiaye, ancien directeur des Pêches maritimes de juillet 2024 à novembre 2025, va passer devant la commission de 14h30 à 16h00.

Diène Faye, ancien directeur des Pêches maritimes, de juin 2020 à juillet 2024, sera entendu de 16h30 à 18h00, pour clôturer ces auditions.

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