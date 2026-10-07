Sénégal: Sédhiou - Les consommateurs exposent leurs préoccupations au directeur territorial de la Sen-Eau

Sédhiou — Le directeur territorial de la Sen'Eau pour la zone sud, couvrant les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, Oumar Sarr, a rencontré mardi les consommateurs et les autorités locales pour recueillir leurs préoccupations et identifier, avec eux, des pistes d'amélioration du service d'approvisionnement en eau potable, a constaté l'APS.

La rencontre s'est tenue à la salle de délibération de la commune de Sédhiou, en présence d'élus locaux et de représentants des usagers.

Elle a permis d'aborder plusieurs questions directement liées au quotidien des populations, notamment la qualité de l'eau, la production, l'accès à l'eau potable, la facturation, les bons de coupure et les délais de paiement des factures.

Les échanges ont surtout mis en évidence les difficultés rencontrées par certains usagers face aux coupures d'eau prolongées, aux montants des bons de coupure et aux délais de règlement des factures.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Nous avons bien écouté les doléances des populations. Elles portent globalement sur les délais de paiement, les bons de coupure, surtout concernant les montants, la qualité de l'eau, mais aussi sur la communication et les moyens de soulager les populations lors des coupures d'eau de longue durée", a déclaré Oumar Sarr à l'issue des échanges.

Au-delà des questions liées à la facturation et à la continuité du service, les participants ont également insisté sur la nécessité d'améliorer la couverture du réseau d'adduction d'eau dans la commune de Sédhiou.

Selon le directeur territorial de la Sen'Eau, société en charge de l'exploitation et de la distribution de l'eau potable en milieu urbain, l'extension du réseau vers certains quartiers constitue encore une préoccupation importante.

Il a notamment évoqué les besoins de renforcement de l'approvisionnement dans les zones de Dembaya, Moricounda et dans une partie de Montagne Rouge.

Ces secteurs, en pleine évolution, font face à des besoins croissants en matière d'accès à l'eau potable, d'où la nécessité, selon les acteurs locaux, d'adapter les infrastructures à l'augmentation de la demande.

Pour Oumar Sarr, la prise en compte des préoccupations des populations passe également par une meilleure anticipation des besoins et une amélioration du dialogue entre la Sen'Eau, les collectivités territoriales et les usagers.

Il a, dans ce cadre, rassuré les participants sur la volonté de la Sen'Eau d'intégrer les zones périurbaines dans son programme d'approvisionnement en eau.

Selon M. Sarr, la rencontre a constitué un cadre de dialogue direct entre la Sen'Eau et ses usagers, avec l'ambition de rapprocher davantage le service public de l'eau des préoccupations quotidiennes des populations de Sédhiou.

Les échanges ont également montré l'importance d'une communication plus régulière avec les consommateurs, notamment en cas de perturbations ou de coupures prolongées, afin de leur permettre de mieux comprendre les difficultés rencontrées et de prendre les dispositions nécessaires, a-t-il fait valoir.

À travers cette rencontre, la Sen'Eau entend ainsi poursuivre le dialogue avec les populations de la zone sud et contribuer à l'amélioration progressive de la qualité et de la continuité du service d'eau potable dans les différentes localités couvertes par son périmètre d'intervention.