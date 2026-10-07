Sénégal: Le cardinal Théodore Adrien Sarr formule des prières pour la réussite des JOJ

Dakar — Le cardinal Théodore Adrien Sarr, ancien archevêque de Dakar, a formulé, mardi, des prières pour une organisation réussie des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, un événement olympique de cette dimension organisé pour la première fois en Afrique, du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar.

"On prie déjà pour que ça soit une réussite. L'organisation n'est pas facile, et donc nous prions pour que le Sénégal puisse continuer à bien préparer ces JOJ, mais aussi que le Sénégal apporte tout ce qu'il peut apporter pour que le déroulement des Jeux se fasse le mieux possible", a dit l'ancien archevêque de Dakar.

S'exprimant lors d'une visite de courtoisie que le délégué général aux Affaires religieuses lui a rendue à son domicile, il a confondu dans ses prières les athlètes sénégalais qui seront en lice dans cette compétition.

Il a prié pour qu'ils puissent réaliser de "belles performances pour le bien et l'honneur du pays", tout en faisant part de "grande préoccupation" de voir ce rendez-vous mondial se dérouler sans faute, du début à la fin, même s'il estime que "ce ne sera pas facile".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ancien archevêque de Dakar s'est aussi "fortement" réjoui de la création de cette Délégation générale aux affaires religieuses et a adressé ses félicitations au délégué général, Djim Ousmane Dramé, pour l'accomplissement de sa mission.

Il a "félicité et remercié" le président de la République d'avoir créé la Délégation générale aux affaires religieuses (DEGAR).

M. Dramé, a annoncé, pour sa part, que la DEGAR compte participer aux JOJ en organisant des colloques, des panels sur le thème "jeunesse, sport et spiritualité".

Il s'agira, pour lui, "d'inviter des personnalités religieuses, des savants, des acteurs dans le domaine, pour expliquer qu'il est bien possible de pratiquer le sport tout en préservant sa religion".

Selon lui, des conférenciers, musulmans comme chrétiens, participeront à ces panels "pour expliquer aux jeunes qu'il est tout à fait possible d'allier religion, pratique du sport et préservation des valeurs".

"On peut être sportif tout en préservant également les valeurs cardinales, religieuses, sociales, morales, spirituelles. Donc nous voulons travailler sur le côté spirituel", a-t-il dit.