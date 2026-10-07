Afrique: L'Algérie domine le Niger (2-1)

6 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

TIZI-OUZOU — La sélection algérienne de football a dominé son homologue nigérienne 2-1 (mi-temps 0-1) en match amical, disputé mardi soir, au stade Hocine-Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou, dans le cadre de la préparation des deux prochaines journées des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2027).

Le Niger a été le premier à trouver le chemin des filets dans ce match, et dès la 12e minute de jeu, grâce à N'dri, et c'est le fraîchement incorporé Mohamed Bachir Belloumi qui égalisé pour les Verts, sur coup franc magistral à la 53e minute de jeu.

A force d'insister, les hommes du coach Brahim Hemdani ont réussi à obtenir un pénalty à la 72e minute de jeu, par l'intermédiaire d'Adil Boulbina, et qui fut transformé dans la foulée par le capitaine Ramy Bensebaïni (2-1).

Ce match amical contre le Niger intervient en clôture du stage de préparation, programmé par le sélectionneur Brahim Hemdani pendant cette date Fifa, dans le cadre de la campagne de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN-2027).

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L'Algérie avait démarré cette phase par une victoire (3-1) contre la Zambie, remportée à Tizi-Ouzou lors de la première journée (Groupe I), avant de se contenter d'un nul (2-2) chez le Burundi, lors de la deuxième journée.

Les Verts renoueront avec la compétition en novembre prochain, avec au menu les troisième et quatrième journées de cette phase de qualifications à la CAN-2027, et pendant lesquelles ils seront appelés à défier le Togo en aller et retour. Ils commenceront par recevoir, avant de se rendre à Lomé, pour le deuxième match.

Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe décrocheront leur billet pour la phase finale de la CAN-2027, prévue du 19 juin au 17 juillet au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

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