Algérie: Saisie de plus de 7 kg d'or et arrestation de deux personnes

ORAN — Les éléments du Service régional de lutte contre la criminalité organisée de l'Ouest, à Oran, en coordination avec la brigade de la police des frontières de l'aéroport international " Ahmed Ben Bella" d'Oran, ont récemment procédé à l'arrestation de deux personnes, dont une femme, appartenant à un réseau criminel organisé spécialisé dans le blanchiment d'argent et le transfert illégal de fonds vers l'étranger et saisi plus de 7 kilos d'or, a-t-on appris auprès de la Sûreté de wilaya.

La vigilance et la perspicacité des éléments de la brigade de la police des frontières de l'aéroport "ont permis de déjouer une tentative de contrebande d'une quantité d'or et d'une somme d'argent en devises étrangères vers un pays européen. La suspecte a été interpellée au niveau du dispositif de contrôle par scanner à l'entrée de l'aéroport", a-t-on fait savoir de même source.

Après avoir été soumise aux procédures légales de fouille, neuf lingots d'or ont été découverts en sa possession, pour un poids total de 7,73 kg, soigneusement dissimulés, ainsi qu'une somme de 20.340 euros, a-t-on fait savoir.

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La poursuite des investigations dans cette affaire, en coordination avec les éléments du Service régional de lutte contre la criminalité organisée de l'Ouest à Oran, et sous la supervision du parquet compétent, a permis d'identifier puis d'arrêter son complice dans cette opération, qui s'est soldée par la récupération de deux véhicules de tourisme.

Les deux suspects ont été présentés devant le parquet de la République près le tribunal d'Es-Senia, à Oran, pour des chefs d'accusation de blanchiment d'argent dans le cadre d'un groupe criminel organisé, ainsi que pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux changes et aux mouvements de capitaux de et vers l'étranger, selon la même source.