Algérie: Eloge international sur l'importance d'un rendez-vous économique majeur

ORAN — Les activités de la 14e édition du Salon et Congrès africain et méditerranéen de l'énergie et de l'hydrogène "NAPEC-2026", qui se poursuivent mardi au Centre des conventions Mohamed Benahmed d'Oran, se distinguent par de nombreux éloges exprimés par les exposants et les experts quant à l'importance de ce rendez-vous économique majeur.

Plusieurs participants ont souligné, dans des déclarations à l'APS, que cette manifestation constitue un "espace central" réunissant différents acteurs et opérateurs de l'industrie énergétique de nombreux pays.

Ils ont, en outre, estimé que cette manifestation permet notamment de présenter des solutions et des innovations technologiques, de faire connaître les capacités industrielles disponibles, ainsi que de renforcer les partenariats dans les domaines des hydrocarbures, des énergies renouvelables, des technologies de l'hydrogène et des équipements destinés aux champs et aux installations pétrolières.

La présence internationale au "NAPEC" apparaît comme un indicateur fort de la position stratégique dont bénéficie l'Algérie en tant que destination fiable et attractive pour les investissements et les partenariats industriels.

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Dans ce contexte, des exposants algériens ont souligné l'importance de cette édition, qui permet un contact direct avec les fabricants étrangers, soulignant que le salon constitue une occasion d'examiner les possibilités de conclure des accords de coopération et des partenariats prometteurs dans le secteur énergétique.

De son côté, John Lin, directeur marketing du groupe chinois "TGV Valve", spécialisé dans la fabrication de vannes industrielles, a indiqué que la participation de l'entreprise au "NAPEC-2026" représente une "étape importante pour se rapprocher des grandes entreprises énergétiques en Algérie», soulignant l'intérêt du groupe pour la mise en place de partenariats dans les domaines de l'équipement et de la maintenance.

Huang Huasheng, ingénieur commercial international au sein de la société chinoise "Debemou" spécialisée dans les technologies des pompes, a également relevé que "le marché algérien est considéré comme l'un des marchés les plus dynamiques et à la croissance la plus rapide dans le secteur de l'énergie en Afrique et en Méditerranée".

Il a ajouté que la participation de l'entreprise vise à présenter des technologies modernes destinées aux systèmes de pompage et au traitement des hydrocarbures, précisant que la société souhaite explorer les opportunités de coopération avec les acteurs algériens.

Par ailleurs, le salon connaît une large participation européenne. Le pavillon italien, qui participe pour la première fois de manière collective, a suscité l'intérêt des visiteurs grâce à la présence de 13 entreprises, dans le but de développer leurs activités sur le marché national dans les domaines de la transition énergétique et des services industriels.

De leur côté, les représentants d'entreprises spécialisées dans les équipements de forage et les pièces de rechange destinés aux champs pétroliers ont également salué la qualité des échanges professionnels, soulignant que le salon offre une plateforme directe pour communiquer avec les équipes d'ingénierie et de maintenance sur le terrain des compagnies pétrolières afin d'examiner les possibilités de coopération.

A noter que la 14e édition de " NAPEC 2026", organisée du 5 au 7 octobre courant, réunit plus de 450 exposants et 230 intervenants, parmi lesquels des responsables du secteur industriel et des experts internationaux, pour débattre de questions majeures liées au futur mix énergétique, à la sécurité des approvisionnements, à la décarbonation et au développement des technologies de l'hydrogène.