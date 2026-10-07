Soudan: AE - La diplomatie soudanaise est la première ligne de défense pour l'unité et la stabilité du pays

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salim a affirmé mardi que la politique étrangère du Soudan se concentre actuellement sur le soutien aux Forces armées et aux forces qui les accompagnent sur le terrain, ainsi que sur la protection de l'unité, de la stabilité et de la sécurité du pays, soulignant que la diplomatie constitue « la première ligne de défense » du Soudan dans les enceintes régionales et internationales.

Dans un entretien accordé à SUNA, M. Mohieddine a décrit la situation comme une « bataille existentielle » qui ne se limite pas au champ de bataille, mais s'étend aux forums régionaux et internationaux, aux relations bilatérales et au plan économique. « La bataille de la dignité est une bataille sur le terrain, mais aussi dans les arènes internationales, sur le plan bilatéral et économique », a-t-il ajouté.

Le ministre a indiqué que les priorités de l'action extérieure sont définies en fonction des besoins de la société et de la situation intérieure, l'objectif principal étant de mettre la diplomatie au service de la protection de l'unité et de la stabilité du Soudan et de son peuple. « La diplomatie est la première ligne de défense pour maintenir ce drapeau levé dans chaque tribune », a-t-il déclaré.

Évoquant la participation du Soudan à la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, il a expliqué que les préparatifs commencent dès la fin de la session précédente, et que l'événement offre de nombreuses opportunités de rencontres bilatérales. Il a précisé que, suite au refus de visas imposé à la délégation présidentielle, la stratégie a été ajustée pour combler ce vide et faire face aux défis, transformant la participation en une « quasi-bataille diplomatique » sur la scène internationale, permettant de défendre les causes du Soudan et de porter sa position devant la communauté mondiale.

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