Afrique: AE - Une visite prévue du président de la Commission de l'UA pour discuter la réactivation de l'adhésion du Soudan

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mohieddine Salim a annoncé des préparatifs en vue d'une visite prochaine du président de la Commission de l'Union africaine au Soudan, afin d'examiner la question de la pleine réintégration du pays au sein de l'organisation. Il a indiqué que des rencontres conjointes seront organisées dans ce cadre.

Dans un entretien accordé à SUNA mardi , le ministre a rappelé que le président du Conseil Souverain, Lit-Gen Abdel Fattah Al-Burhan s'était entretenu il y a deux jours avec le président en exercice de l'UA, le président du Burundi, pour plaider en faveur du rétablissement complet de la pleine participation du Soudan. Il a estimé que l'Union africaine doit corriger sa position, soulignant que la réouverture de son bureau à Khartoum constitue un pas positif.

M. Mohieddine a critiqué la décision de suspension partielle de la participation du Soudan, jugée précipitée et infondée, et a appelé l'UA à jouer un rôle accru dans la résolution des crises régionales, notamment les répercussions de la guerre au Soudan sur les pays voisins. Il a également confirmé que le Soudan conserve sa pleine adhésion à l'IGAD, organisation qu'il a contribué à créer dans les années 1980, saluant l'ouverture récente d'un bureau de l'IGAD à Khartoum.