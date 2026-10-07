Soudan: Osman Mirghani - Le dialogue inter-soudanais n'a pas encore commencé, on prépare le terrain pour son lancement

Le porte-parole officiel de la Commission de préparation du dialogue « Inter-Soudanais» , l'ingénieur Osman Mirghani a affirmé mardi que le dialogue n'a pas encore débuté et que la commission travaille actuellement à créer les conditions nécessaires à son lancement, notamment en déterminant les parties prenantes, l'agenda, les priorités et les modalités de participation des différentes forces.

Ces déclarations ont été faites à l'issue d'une réunion entre la commission et le Bloc démocratique, tenue à l'hôtel Salam Rotana, rencontre qualifiée de « très fructueuse » par M. Mirghani. Les discussions ont porté sur les détails liés à la préparation du dialogue et ont permis de répondre aux questions du Bloc, renforçant ainsi la communication en vue de la prochaine phase. Le porte-parole a indiqué que le Bloc démocratique constitue « l'un des piliers » du dialogue et a souligné la possibilité de poursuivre des consultations sérieuses avec les forces politiques en vue d'un dialogue productif.

M. Mirghani a insisté sur le caractère inclusif du dialogue, qui doit concerner tous les Soudanais dans toutes les régions du pays et permettre d'aborder l'ensemble des questions nationales. Il a également réaffirmé que le processus repose sur une appropriation et une gestion strictement soudanaises, sans pressions régionales ou internationales sur les parties soudanaises.

De son côté, Omer Osman Abou Chieba, dirigeant du Bloc démocratique, a déclaré que le dialogue inter-soudanais est la voie privilégiée pour résoudre la crise, insistant sur la nécessité qu'il inclue toutes les régions et catégories de la société, y compris le Darfour et le Kordofan.

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Les deux parties sont convenues de poursuivre les rencontres pour aboutir à une vision claire d'un dialogue véritablement inclusif, capable de traiter les racines des crises du pays.