Ethiopie: La NRC appelle les combattants de la région du Tigré à rendre leurs armes et à intégrer des centres de réinsertion

Addis Ababa — La Commission nationale de réhabilitation (NRC) a appelé les militants de la région du Tigray à remettre leurs armes aux unités des Forces de défense éthiopiennes présentes à proximité de leurs zones d'implantation.

La Commission a également déclaré être pleinement prête à intervenir pour accélérer le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) des combattants de la région.

S'adressant aux journalistes, le commissaire adjoint de la NRC, le général de brigade Derbie Mekuriaw, a déclaré que le cadre DDR établi en vertu de l'accord de paix de Pretoria restait intact et entièrement financé.

Il a confirmé que la commission, créée conformément à l'accord de paix de Pretoria de 2022, mettait activement en oeuvre des activités de DDR en collaboration avec l'administration régionale provisoire du Tigray depuis 2024.

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Le gouvernement, fort du soutien massif de la communauté internationale, a alloué des budgets à ces opérations afin de garantir que les jeunes Tigréens puissent s'adapter à une vie civile pacifique.

Pour illustrer ses propos, le commissaire adjoint a cité l'accueil et la réinsertion récents et réussis de combattants associés au groupe « Army 70 » au Soudan.

Le général de brigade Derbie a exhorté les militants de la région à déposer eux aussi les armes et à se présenter immédiatement auprès des unités de défense, soulignant que la plupart des jeunes optaient pour la paix.

« En sortant de cette vie chaotique, en échappant aux affres de la guerre et en vous présentant aux Forces de défense, vous pourrez intégrer les centres de démobilisation qui ont été mis en place. Un centre de démobilisation a notamment été aménagé près de Mekelle », a-t-il précisé.

Le commissaire adjoint a souligné que la voie vers la paix était ouverte et bien organisée, appelant les militants à ne pas perdre espoir ni à périr au nom des ambitions des extrémistes.

La NRC a mis en place des centres de démobilisation à Mekelle et dans ses environs pour prendre en charge les anciens combattants.

Le général de brigade Derbie a défini une procédure claire : les militants doivent se présenter et remettre leurs armes à feu aux unités de défense stationnées localement, soit individuellement, soit en groupes organisés, afin d'avoir accès aux services de réinsertion.

Soulignant le coût humain d'un conflit qui perdure, le commissaire adjoint a appelé tous les jeunes -- qu'ils soient membres d'unités de l'armée ou enrôlés de force -- à prendre en considération l'alternative proposée par le gouvernement.

« Ces jeunes étant un atout pour eux-mêmes, leur famille, la région du Tigray et le pays, le gouvernement et la Commission nationale de réinsertion les appellent à revenir à la paix. À partir de demain, il sera possible d'intégrer le centre de réinsertion mis en place dans la région de Mekelle », a déclaré le général de brigade Derbie.

Le commissaire adjoint a ajouté que des opérations parallèles de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) se poursuivaient afin de réintégrer les anciens combattants, estimant que la transition réussie de ces derniers était essentielle à la paix et au développement à long terme de l'Éthiopie.