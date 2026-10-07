Ethiopie: « Le gouvernement Medemer est le fruit de la résilience du peuple éthiopien » - L' ancien président de l'Assemblée nationale, Abadula

Addis Ababa — L'ancien président de la Chambre des représentants du peuple, Abadula Gemeda, a décrit la formation du nouveau gouvernement Medemer éthiopien comme le reflet de la résilience, de la détermination et de la participation politique du peuple éthiopien.

L'Éthiopie est entrée dans une nouvelle ère politique et institutionnelle de cinq ans, alors que la Chambre des représentants du peuple nouvellement élue s'est réunie lundi, inaugurant officiellement la nouvelle législature et lançant le processus constitutionnel de formation du gouvernement fédéral.

Cette transition fait suite à la septième élection générale du 1er juin, l'un des plus grands scrutins jamais organisés dans le pays, auquel plus de 54 millions de citoyens se sont inscrits pour participer, selon les chiffres de la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE).

S'adressant à l'Assemblée nationale à la suite de sa nomination, le Premier ministre Abiy a déclaré que la 7e élection législative revêtait une importance capitale pour l'Éthiopie, la qualifiant de démonstration concrète de la culture démocratique grandissante du pays.

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Il a souligné que plus de 54 millions de citoyens avaient pris part au processus électoral, apportant ainsi une contribution significative au développement du système démocratique éthiopien malgré les défis, les menaces et les incertitudes qui ont entouré ces élections.

S'exprimant auprès de l'ENA au sujet de la formation du gouvernement Medemer, Abadula a déclaré que sa mise en place devait être comprise dans le contexte plus large du développement et du parcours politique de l'Éthiopie au cours des dernières années.

Il a souligné que le gouvernement avait entrepris de nombreux projets de développement à travers le pays, tandis que les dernières élections législatives s'étaient déroulées dans un contexte de transformations économiques et de développement majeures.

Selon Abadula, les forces opposées au progrès de l'Éthiopie ont déployé des efforts considérables pour perturber le processus électoral. Il a toutefois ajouté que le peuple éthiopien avait fait preuve de résilience et joué un rôle crucial pour garantir le bon déroulement du scrutin.

« Cela a pratiquement confirmé que le gouvernement Medemer est le fruit de la résilience du peuple éthiopien », a déclaré Abadula.

Il a en outre fait valoir que la capacité de l'Éthiopie à perdurer depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours ne tenait pas à l'absence d'adversaires cherchant à affaiblir ou à fragmenter le pays, mais plutôt à la résilience et à la détermination de son peuple.

M. Abadula a ajouté que ces élections avaient également démontré, dans les faits, que le peuple éthiopien ne coopérerait pas avec les forces cherchant à saper l'unité et la stabilité du pays.

L'ancien président de l'Assemblée nationale a exprimé l'espoir que la formation du nouveau gouvernement Medemer permette à l'Éthiopie de traduire son potentiel national en nouvelles réalisations concrètes et de renforcer sa position aux niveaux régional et international.

Il a déclaré que le nouveau gouvernement devrait accélérer la trajectoire de développement du pays, promouvoir une paix durable, améliorer les conditions de vie des citoyens et renforcer encore davantage l'influence régionale et internationale de l'Éthiopie.