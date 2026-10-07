Tunisie: La fusion de (SNIPE-La Presse) et Dar Assabah officiellement engagée

TUNIS — Le processus de fusion entre la Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition (SNIPE-La Presse) et Dar Assabah a officiellement débuté mardi, en vue de leur intégration complète, conformément à une décision du président Kaïs Saïed, a annoncé le PDG de SNIPE-La Presse, Saïd Ben Kraïem.

Une assemblée générale réunissant les conseils d'administration des deux entreprises a décidé d'attribuer la gestion de Dar Assabah à SNIPE-La Presse, a précisé Ben Kraïem à l'agence TAP.

La réunion s'est tenue après la conclusion d'un contrat de cession des actions de Dar Assabah au profit de SNIPE-La Presse, qui devient ainsi son actionnaire unique et exclusif.

Cette opération marque un changement dans la gouvernance de Dar Assabah, placée depuis plusieurs années sous la tutelle de la société publique Al Karama Holding.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Les deux entreprises travailleront sous une même direction », a indiqué Ben Kraïem, soulignant que l'objectif de la fusion est de préserver leur pérennité et d'assurer la continuité de leurs publications.

Les deux groupes constituent, selon lui, « deux écoles de la presse écrite tunisienne ».

Leur rapprochement devrait permettre de maîtriser les coûts de production et de distribution, tout en accélérant leur transition numérique et en ouvrant de nouvelles perspectives à la presse écrite et numérique.

Fondée en 1936, La Presse, quotidien francophone de référence en Tunisie, a accompagné l'histoire du pays avant et après l'indépendance.

Dar Assabah a, pour sa part, été fondée en 1951 par Habib Cheikh Rouhou et a publié son premier numéro le 1er février de la même année.

Les deux institutions ont toutefois traversé des difficultés financières ces dernières années, dans un contexte marqué par la crise mondiale de la presse papier, a reconnu Ben Kraïem.

Il a par ailleurs assuré que l'Etat continuait à apporter son soutien aux deux entreprises, notamment en prenant en charge 100% des salaires.

Dans le budget intégré pour 2027, les rémunérations seront couvertes par une subvention permanente accordée par le ministère des Finances, sous la supervision de la cheffe du gouvernement et avec l'aval du président de la République, a-t-il précisé.

La fusion s'inscrit dans un processus de restructuration engagé par les autorités tunisiennes afin d'assurer la viabilité financière et administrative des deux entreprises publiques.

Le gouvernement a notamment décidé de transférer l'intégralité des actions de Dar Assabah à SNIPE-La Presse pour un dinar symbolique et d'engager une fusion par absorption.

Le programme de restructuration prévoit notamment une amélioration de la gouvernance, la modernisation des moyens de production, la transformation numérique et la numérisation des archives, afin de garantir la continuité des publications et préserver les emplois.