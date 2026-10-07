Algérie: Le président de la République rend un dernier hommage au défunt Boualem Boualem

6 Octobre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a rendu un dernier hommage au Directeur de Cabinet de la Présidence de la République, le défunt Boualem Boualem dont la dépouille est arrivée mardi après-midi à Alger.

Le président de la République était présent à l'arrivée de la dépouille du défunt, au salon d'honneur de l'aéroport international Houari-Boumediene, accompagné de hauts responsables de l'Etat, ainsi que la famille du défunt.

Le président de la République a récité la Fatiha du Saint Coran devant sa dépouille, avant de présenter ses condoléances à sa famille.

A leur tour, les hauts responsables de l'Etat présents se sont recueillis devant la dépouille du défunt au salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger.

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