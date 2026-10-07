Congo-Kinshasa: Ebola au pays - L'épidémie s'étend au-delà des frontières

L'épidémie d'Ebola progresse en RDC à un rythme jugé alarmant par Médecins sans frontières. Au Kenya voisin, un premier décès lié au virus a été enregistré.

L'épidémie a franchi une nouvelle fois les frontières de la RDC. Le Kenya vient d'enregistrer son premier décès lié à Ebola. La victime vivait en RDC, mais elle est décédée dans un hôpital à Nairobi. Les autorités sanitaires de ce pays affirment avoir identifié une cinquantaine de personnes ayant été en contact avec le patient.

"Le ministère kényan de la Santé confirme le premier cas importé d'Ebola, de souche Bundibugyo. Il s'agit d'un citoyen kényan qui vivait en RDC depuis sept ans. Tombé malade il y a environ un mois, il avait été traité dans plusieurs hôpitaux en RDC. Il a ensuite rejoint Kampala par la route, avant d'embarquer sur le vol Jambojet numéro 8523 à destination de Nairobi, où il est arrivé le samedi 3 octobre à 13h 10 minutes", précise Aden Duale, ministre kényan de la Santé.

MSF s'inquiète de la progression d'Ebola au Nord-Kivu

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En RDC, la propagation de la 17e épidémie d'Ebola se fait à un rythme inquiétant, selon les termes de Médecins sans frontières. L'organisation indique, par ailleurs, que la province du Nord-Kivu représente désormais près de 40 % des nouveaux cas confirmés dans le pays, contre 24 % fin août dernier. MSF déplore également des capacités de prise en charge insuffisantes.

Face à cette urgence, les Eglises s'impliquent dans la sensibilisation. Certaines ont dû adapter leurs activités, afin de limiter les risques de contamination.

Chez les Témoins de Jéhovah, la suspension des réunions en présentiel est parfois vécue comme une rupture du lien communautaire.

"La chaleur fraternelle et la compagnie de nos frères et soeurs nous manquent. En plus, aux réunions, nous chantons et prions ensemble, ça nous donne vraiment une force et un réconfort qu'un écran seul ne peut pas remplacer", témoigne Noela Mukandirwa, une mère de famille qui est membre de cette Eglise.

Mais avec désormais 4 080 morts, pour 8 440 cas confirmés en RDC, l'épidémie d'Ebola de souche Bundibugyo pourrait devenir la plus meurtrière jamais enregistrée sur le continent africain.