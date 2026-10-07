Ethiopie: La HPR examine un projet de décret visant à restructurer quatre ministères fédéraux

Addis Ababa — La Chambre des représentants du peuple (HPR) d'Éthiopie examine actuellement un projet de décret visant à restructurer quatre ministères fédéraux de l'exécutif, tout en maintenant à 22 le nombre total d'institutions de niveau ministériel.

Ce projet de décret, présenté lors de la première session extraordinaire de la 7e législature de la HPR, a pour objectif de définir la dénomination, la structure organisationnelle, les pouvoirs et les attributions des organes exécutifs du gouvernement fédéral.

Selon un message publié sur les réseaux sociaux par la Chambre des représentants du peuple, Fekadu Tessema, député et représentant du gouvernement, a précisé que les changements proposés visaient à améliorer l'efficacité opérationnelle et à aligner davantage les institutions sur leurs mandats respectifs.

Selon ce projet, le ministère de la Culture et des Sports serait réorganisé pour devenir le ministère de la Jeunesse et des Sports, tandis que le ministère du Tourisme serait rétabli sous le nom de ministère de la Culture et du Tourisme.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces changements prévoient également de renommer le ministère de la Planification et du Développement « ministère de la Stratégie nationale », et le ministère des Transports et de la Logistique « ministère de la Logistique ».

Malgré la restructuration et la réorganisation des quatre ministères, le nombre total d'organismes exécutifs de niveau ministériel resterait inchangé, à 22.

Le ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a présenté des explications détaillées sur le projet de décret à l'Assemblée, alors que les députés délibèrent sur les changements institutionnels proposés.