Sénégal: Lutte contre la fraude - 3200 téléphones saisis dans un camion de foin à Keur Ayib

7 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Une grosse opération de fraude portant sur 3 200 téléphones portables conditionnés dans 40 cartons pour une valeur estimée à 160 millions de francs CFA a été déjouée par les douanes sénégalaises à Keur Ayib, à environ 1 kilomètre de la Gambie.

Les agents de la brigade mobile des Douanes de Keur-Ayib relevant de la subdivision des Douanes de Kaolack, direction régionale du Centre, ont déjoué une grosse opération de fraude portant sur 3 200 téléphones portables conditionnés dans 40 cartons.

Dans une note diffusée mardi, les Douanes expliquent que lesdits cartons étaient dissimulés dans un camion rempli de sacs de foin. La valeur totale des 3 200 téléphones saisis est estimée à 160 millions de francs CFA.

Ce mode opératoire prouve encore, une fois de plus, la détermination des adeptes des activités délictuelles, mais c'était sans compter avec la vigilance et l'engagement des agents des Douanes.

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