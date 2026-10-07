Sénégal: Rentrée scolaire 2026-2027 - Un déficit de 59 enseignants et 5 744 tables-bancs noté à Tivaouane

La rentrée scolaire 2026-2027 des enseignants est effective dans le département de Tivaouane, avec un taux de présence des enseignants de 80,30 %, selon l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF). Sur un effectif total de 3554 enseignants attendus, 2854 ont rejoint leurs postes, le lundi 5 octobre, jour de la rentrée administrative, a indiqué l'inspecteur Issa Ndior.

La rentrée des élèves est prévue le mardi 7 octobre, sous le mot d'ordre « Ubbi tey, jàng tey » (Ouvrir aujourd'hui, démarrer les cours aujourd'hui). Dans le détail, à l'élémentaire, 2223 enseignants sur 2765 sont présents, soit 80,40 %. Au préscolaire, 105 présents sur 127 attendus, soit 82,68 %. Au moyen secondaire, le taux est le plus élevé avec 89,44 %, soit 508 enseignants sur 568.

Dans les centres de formation professionnelle (CFP), seuls 18 enseignants sur 94 attendus se sont présentés, soit 19,15 %. L'IEF précise qu'aucune école inondée n'a été relevée. Malgré cette mobilisation, l'IEF fait face à des contraintes majeures. Sur le plan des ressources humaines, le déficit est de 59 enseignants : 7 au préscolaire, 46 à l'élémentaire et 9 au moyen, notamment en mathématiques et SVT.

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Le besoin net pour 2026-2027 est de 4 éducateurs au préscolaire, 46 maîtres à l'élémentaire et 9 professeurs au moyen. La situation des tables-bancs est également critique. Sur un besoin normatif de 73 416 tables-bancs (28 par classe), le déficit net est de 12 335. Après réparation, il faudra encore acquérir 5 744 tables-bancs, dont 289 pour le préscolaire et 5 455 pour l'élémentaire.

Pour relever ces défis, l'IEF annonce une gestion de proximité via les districts et les CODEC, la poursuite des formations en didactique bilingue dans le cadre du MOHEBS, des tournées de suivi dès le 5 octobre, et la systématisation de la levée des couleurs dans les écoles en collaboration avec les Forces de défense et de sécurité dans le cadre de la NITHE.

Les directeurs et chefs d'établissement sont invités à assurer la présence de tous les élèves ce 7 octobre et à produire un rapport de rentrée le jour même.