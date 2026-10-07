Sénégal: Saint-Louis - L'U2PF remet des kits scolaires à 603 enfants vulnérables

L'Association Unis pour la promotion et la protection de la famille (U2PF) a offert mardi 6 octobre au lycée technique André Peytavin de Saint-Louis des kits scolaires à 603 enfants issus de familles vulnérables. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'inspecteur Mamadou Diop, représentant l'IEF de Saint-Louis Commune, et de plusieurs personnalités.

À l'approche de la rentrée scolaire 2026-2027, l'U2PF a renouvelé son engagement en faveur des enfants issus de familles défavorisées. À travers cette initiative, l'association entend alléger les dépenses liées à la rentrée et permettre aux élèves de commencer l'année dans de meilleures conditions.

Représentant l'IEF de Saint-Louis Commune, Mamadou Diop a salué « un geste humaniste en direction des enfants vulnérables et une formidable initiative qui soulagera les parents mais donnera aussi le sourire à ces enfants ». Il a souhaité que de telles actions puissent « faire tache d'huile ».

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Pour Gora Sèye, initiateur de l'activité, l'objectif était de permettre aux familles de mieux supporter les charges inhérentes à la rentrée scolaire. Il a également réaffirmé sa disponibilité à travailler avec l'IEF de Saint-Louis Commune pour contribuer à « l'édification d'un système éducatif plus résilient et plus performant ». Créée en 2019, l'U2PF place l'éducation et la protection de la famille au coeur de son action, avec pour slogan « Égal accès à l'école pour tous ».

L'association affiche, pour l'année scolaire 2025-2026, des résultats encourageants avec 100 % de réussite au CFEE, 95 % au BFEM et 94 % au baccalauréat. L'ancien directeur général de la SAED, Aboubacry Sow, invité d'honneur, a salué le parcours de l'association et encouragé les bénéficiaires à considérer les kits comme « les symboles de notre confiance en vous ».

De son côté, Ahmed Dia, président du Conseil de quartier de Léona/HLM, a souligné que cette action contribue à soulager les budgets des familles et a réaffirmé la disponibilité du quartier à accompagner l'U2PF dans ses initiatives en faveur de la jeunesse.