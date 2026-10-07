Sénégal: « Terre ceinte », une ville sous la loi de la peur

À Kalep, l'amour possède une fâcheuse tendance à coûter cher, surtout lorsque des hommes armés de certitudes religieuses décident de distribuer les bons points de la vertu et les mauvais bulletins de l'existence. Deux jeunes amants en font les frais, condamnés devant une foule appelée à regarder, tandis qu'une ville entière apprend à vivre avec les interdits de la « Fraternité », ses sermons, ses surveillances et ses sentences.

Dans « Terre ceinte », Mohamed Mbougar Sarr imagine une cité prise dans l'étau d'un pouvoir religieux qui voudrait régler les consciences aussi minutieusement que les comportements, et place face à cette mécanique de domination une poignée d'hommes et de femmes qui choisissent la clandestinité, les conversations au « Jambaar », les lettres, la mémoire et surtout l'écriture. Malamine, Déthié, Codou, Madjigueen, Ndeye Joor, le Père Badji... vivent dans une ville où même une idée peut prendre des allures de délit, avec une vieille obstination humaine qui consiste à continuer de penser lorsque quelqu'un a décidé de penser à votre place.

Deux jeunes gens avancent vers leur dernier instant sous les regards d'une foule rassemblée à Kalep. Leur histoire d'amour a franchi les limites fixées par la « Fraternité », pouvoir religieux installé dans la ville depuis quatre ans. La sentence tombe avec la froideur d'une règle appliquée au nom d'une conception absolue de la foi.

Autour des condamnés, les habitants regardent, certains avec effroi, d'autres avec résignation, tandis que la ville assiste à une nouvelle démonstration de l'autorité exercée par ceux qui prétendent purifier la cité.

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Mohamed Mbougar Sarr ouvre « Terre ceinte » sur cette scène d'une violence saisissante et plonge immédiatement le lecteur dans une cité imaginaire prise sous l'emprise d'un régime religieux autoritaire.

Kalep vit au rythme des prescriptions de la « Fraternité », dont les hommes surveillent les comportements, imposent des règles vestimentaires, contrôlent les lieux de sociabilité et sanctionnent les écarts avec une sévérité croissante. La religion occupe tout l'espace social.

La ville change de visage

Dans cette ville, la foi accompagne désormais la loi, la loi accompagne la surveillance et la surveillance façonne les comportements. Les habitants apprennent à peser leurs paroles, leurs fréquentations et leurs habitudes, tandis que les hommes de la « Fraternité » imposent progressivement leur conception d'une société conforme à leurs principes.

Malamine, médecin à l'hôpital de Kalep, observe cette transformation depuis son lieu de travail. Pendant quatre années, il a vécu avec la peur de mourir et avec la volonté de préserver sa famille.

L'exécution des deux jeunes amants bouleverse cet équilibre intérieur. Leur mort provoque chez lui une prise de conscience et l'amène vers une autre manière de vivre sa responsabilité. Il choisit la résistance.

Avec Déthié, professeur à l'université de Bantika, Malamine rassemble autour de lui plusieurs figures prêtes à participer à la lutte. Codou, Madjigueen, le Vieux Faye et le Père Badji rejoignent cette communauté clandestine, chacun apportant son histoire, ses convictions et sa propre manière d'affronter la domination.

Le « Jambaar » (anagramme de Rambaaj) devient leur lieu de rencontre. La taverne du Père Badji conserve la mémoire d'une Kalep ancienne, celle des conversations, des rencontres et des soirées partagées autour d'un verre.

Sous le pouvoir de la « Fraternité », l'établissement accueille aussi les hommes du régime, ce qui donne aux réunions clandestines une dimension particulière. Les résistants doivent attendre le départ des soldats, surveiller les alentours et choisir leurs mots avec précision.

Dans cette taverne, la parole retrouve une liberté moindre. Le groupe prépare un journal clandestin, destiné à raconter les évènements de Kalep depuis le point de vue de ceux qui les subissent.

C'est à cet instant que l'écriture prend une place centrale dans la résistance. Elle permet de conserver les faits, de transmettre les informations et de préserver la mémoire d'une population soumise à un récit officiel.

Le pouvoir possède les armes et les résistants possèdent les mots. Cette opposition traverse le roman et donne à la littérature une fonction politique.

Écrire signifie témoigner. Publier signifie rendre visibles les violences. Faire circuler un journal signifie créer un espace de liberté au coeur d'une société contrôlée.

Cette résistance collective trouve un prolongement intime dans les lettres échangées par les deux mères des jeunes amants exécutés. Leurs correspondances déplacent le récit vers la douleur familiale et donnent aux victimes une existence qui dépasse la sentence prononcée contre elles.

Les lettres portent les souvenirs d'un enfant, les blessures d'une mère et la volonté de préserver une histoire familiale face à la brutalité du pouvoir.

La grande histoire entre alors dans les maisons. Elle atteint les parents, les époux et les enfants. Elle bouleverse les relations familiales et transforme la vie quotidienne en espace de vigilance.

Malamine découvre lui aussi cette réalité à travers son foyer, sa femme Ndeye Dior Camara et ses enfants, notamment Ismaïla, dont le parcours accompagne les blessures provoquées par la situation de Kalep.

Mbougar Sarr donne à cette violence une dimension profondément humaine. Les personnages vivent avec leurs peurs, leurs doutes, leurs contradictions et leurs espoirs.

Malamine possède le courage du résistant, mais aussi les hésitations d'un homme attaché à sa famille. Déthié apporte la réflexion intellectuelle. Codou possède une connaissance fine de la société. Madjigueen revendique sa liberté de femme. Le Vieux Faye porte avec lui son expérience militaire. Le Père Badji offre au groupe son lieu de refuge.

Leur diversité donne à la résistance sa véritable épaisseur.

Face à eux, la « Fraternité » organise la ville autour d'une conception rigide de la religion. Abdel Karim Konaté représente l'une des figures majeures de cette autorité et participe aux débats qui traversent le roman sur le rapport entre foi, pouvoir et vérité.

La politique traverse l'intimité

Mbougar pose ici une question essentielle. Qui possède le droit de définir la vérité religieuse et de transformer cette définition en règle collective ?

La question dépasse Kalep et touche à la manière dont un pouvoir peut utiliser la religion pour légitimer ses décisions, désigner les comportements jugés conformes et condamner ceux qui s'en écartent.

La foi entre dans le domaine politique et devient un instrument de contrôle social. Le roman ouvre ainsi un espace de réflexion sur les rapports entre religion et liberté.

Mbougar observe la manière dont une interprétation particulière du religieux peut devenir une norme politique, puis s'étendre à l'ensemble de la société grâce à la surveillance et à la sanction.

Le Père Badji occupe une place singulière dans cette réflexion. Sa taverne constitue un refuge pour les résistants et son intelligence nourrit les confrontations avec les représentants du pouvoir.

À travers ses échanges avec Abdel Karim Konaté, le roman fait de la parole un lieu de confrontation intellectuelle, avec deux conceptions de la religion et du pouvoir qui se font face.

La bataille se joue sur plusieurs terrains. Les armes contrôlent les rues. Les mots travaillent les consciences. Les lettres entretiennent la mémoire. Le journal clandestin construit une autre lecture des événements.

Kalep porte alors plusieurs réalités à la fois. La ville appartient aux hommes de la « Fraternité », tandis que sa mémoire demeure dans l'esprit de ceux qui ont connu une autre vie.

Les anciens lieux de sociabilité, les habitudes perdues et les souvenirs familiaux entretiennent la possibilité d'un autre avenir.

Le titre « Terre ceinte » prend toute sa profondeur. La terre désigne Kalep, ville enfermée dans les frontières d'un pouvoir qui prétend organiser toute l'existence collective.

La clôture gagne aussi les consciences, les familles et les individus, jusqu'à créer chez chacun une sensation d'enfermement intérieur.

Mbougar construit alors un roman sur la liberté, la mémoire et la parole. À travers Malamine et ses compagnons, il montre la naissance d'une résistance dans une société dominée par la peur.

À travers les deux mères (Aïssatou et Sadabo), il donne au deuil une voix intime. À travers le journal clandestin, il confie à l'écriture une fonction de témoignage.

La littérature recueille les morts, accompagne les vivants et conserve les paroles que le pouvoir voudrait effacer. Elle donne aux personnages la possibilité de raconter leur propre histoire et transforme leur expérience en mémoire collective.

À Kalep, les autorités disposent de la force et de la capacité de punir. Face à elles, des hommes et des femmes choisissent l'écriture, la parole, la solidarité et la transmission.

Deux jeunes amants avaient été conduits devant une foule pour servir d'exemple. Leur histoire a fini par produire une mémoire.

Kalep reste une terre ceinte et au coeur de cette clôture, la parole poursuit son chemin.