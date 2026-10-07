Madagascar: Coopération militaire - Des drones français pour les Forces armées malgaches

Une centaine de drones français seront mis à la disposition des Forces armées malgaches d'ici la fin de l'année 2026. L'annonce a été faite hier lors d'un point de presse à Aerial Metric, à Ambohibao, après la signature d'une convention de coopération entre Madagascar et la France.

Un premier lot de 21 drones sera livré dans les prochains jours, suivi de 80 autres d'ici la fin de l'année, a indiqué la ministre française des Armées et des Anciens Combattants, Catherine Vautrin. Huit militaires malgaches, issus de l'Armée de terre, de l'Armée de l'air et de la Marine nationale, suivent également une formation au pilotage et à la maintenance de ces appareils.

Souveraineté

Un prototype sera déployé avec la Marine nationale pour la surveillance maritime, notamment dans le sud de Madagascar. Il servira à observer les activités en mer et à suivre les mouvements des navires. La surveillance du territoire et la lutte contre le vol de bétail font également partie des utilisations prévues. Aerial Metric travaille également sur des drones destinés à la livraison de médicaments dans les zones difficiles d'accès.

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Ces appareils pourraient ainsi être utilisés pour desservir des populations isolées. Catherine Vautrin a par ailleurs évoqué la situation dans l'océan Indien et dans le Canal de Mozambique, ainsi que la nécessité de mieux surveiller les espaces maritimes. « Madagascar fait le choix de diversifier ses partenariats », a-t-elle déclaré, tout en soulignant que la France entend accompagner le pays dans le renforcement de ses capacités, dans le respect de sa souveraineté.