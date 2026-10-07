Madagascar: Affaire Delta Force à Antsirabe - Dix personnes, dont des Chinois, interpellées, trois transférées à la BC Anosy

L'affaire Delta Force prend une nouvelle tournure à Antsirabe. Des éléments de la Brigade criminelle (BC) Anosy sont intervenus, hier, lundi 5 octobre, dans plusieurs locaux de cette entreprise spécialisée dans les jeux en ligne. Dix employés, dont des ressortissants malgaches et chinois, ont été interpellés au cours de l'opération. Trois d'entre eux auraient été transférés à Antananarivo pour la suite de la procédure.

Selon les informations recueillies, les éléments de la BC Anosy ont effectué des descentes dans quatre locaux de travail de Delta Force à Antsirabe. Les interventions ont donné lieu à des perquisitions. Des équipements, notamment des téléphones portables et des ordinateurs, ont été saisis par les enquêteurs. Les locaux concernés ont également été fermés.

Au total, dix employés issus de trois studios de l'entreprise auraient été arrêtés et auditionnés. Parmi eux figurent des ressortissants malgaches et chinois. Trois personnes ont ensuite été conduites à Antananarivo par les éléments de la BC Anosy. Des ressortissants chinois arrêtés à Antsirabe dans le cadre de la même opération auraient également été concernés par ce transfert.

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Du côté de Delta Force, les responsables affirment que les raisons précises de la fermeture des locaux ne sont pas encore clairement établies. Ils soutiennent également que l'affaire liée aux activités de jeux en ligne de l'entreprise n'aurait aucun lien avec les ressortissants chinois arrêtés à Antsirabe. Les responsables de l'entreprise indiquent, par ailleurs, que les locaux concernés disposeraient des documents administratifs nécessaires à l'exercice de leurs activités.

Les investigations menées par les autorités devraient permettre de déterminer les circonstances exactes de cette intervention et les éventuelles responsabilités dans cette affaire. La fermeture des locaux a également suscité des réactions à Antsirabe.

Des jeunes travaillant dans le secteur des jeux en ligne et concernés par l'arrêt des activités ont organisé, aujourd'hui, un rassemblement devant la gare d'Antsirabe. Les manifestants demandent aux autorités de se pencher sur leur situation et souhaitent la reprise des activités de l'entreprise. Ils mettent notamment en avant les conséquences économiques de cette fermeture sur leurs conditions de vie et celles de leurs familles.

Selon les informations rapportées, les personnes travaillant dans ce secteur pour Delta Force percevraient entre 100 000 et 180 000 ariary par semaine. Plusieurs jeunes affirment dépendre de ces revenus pour subvenir aux besoins de leurs proches.

Pour l'heure, l'enquête se poursuit afin de faire la lumière sur les motifs de l'intervention de la BC Anosy, les personnes concernées et les faits susceptibles d'être reprochés aux différents protagonistes.