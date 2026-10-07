Afrique de l'Est: Trafic de cocaïne Mada-Maurice - Trois Mauriciens condamnés à 15 ans, une cargaison introuvable

Le verdict est tombé, mais une grande partie de la cargaison reste un mystère. La justice malgache a condamné, le 1er octobre, trois ressortissants mauriciens, Jean Benjamin Albert, Jean-Marc Édouard et Jean-Noël Ferry, à 15 ans de réclusion criminelle chacun, dans une importante affaire de trafic international de cocaïne. Arrêtés à Madagascar en janvier et février 2025 avec plusieurs autres suspects, les trois Mauriciens étaient poursuivis dans le cadre d'un réseau présumé reliant Madagascar à Maurice.

Au total, neuf personnes avaient été interpellées dans cette affaire. Selon les éléments de l'enquête rapportés depuis le début de l'affaire, une cargaison d'environ 60 kg de cocaïne avait été acheminée depuis Toamasina. Après une traversée maritime mouvementée et une panne du bateau au large de Mananjary, la cargaison aurait poursuivi son parcours vers le Sud, puis Antananarivo. Les autorités malgaches ont finalement saisi 16,45 kg, répartis en 27 paquets. Il reste donc une différence de 43,55 kg entre la quantité initialement évoquée et la drogue effectivement récupérée. Cette importante quantité demeure sans explication publique définitive.

Les investigations ont permis de mettre au jour une organisation présumée, avec des ramifications entre Toamasina, Fort-Dauphin, Antananarivo et Maurice. Les enquêteurs se sont également intéressés aux circuits internationaux et aux éventuels financements de l'opération. Le dossier ne s'arrête donc pas avec la condamnation des trois Mauriciens.

À Maurice, la Financial Crimes Commission (FCC) pourrait poursuivre les investigations, notamment sur les flux financiers et les personnes susceptibles d'avoir joué un rôle dans l'organisation du trafic. Une coopération judiciaire entre les deux pays pourrait permettre de confronter les informations recueillies de part et d'autre. La condamnation prononcée à Madagascar constitue une première conclusion judiciaire dans cette affaire. Les trois condamnés devraient toutefois faire appel.

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Madagascar reste surtout l'énigme de la cargaison : 16,45 kg saisis sur environ 60 kg annoncés au départ. Qu'est devenue la plus grande partie de la drogue ? Cette question pourrait constituer l'un des principaux enjeux de la poursuite des investigations entre Madagascar et Maurice. Car derrière les trois condamnations, c'est toute la structure du réseau, ses éventuels commanditaires et le devenir des dizaines de kilogrammes non retrouvés qui restent à établir.