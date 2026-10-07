Madagascar: Téléphonie mobile - Orange revoit ses offres autour des nouveaux usages

Orange Madagascar a procédé, depuis le 1er octobre, à une réorganisation de son catalogue d'offres mobiles. L'opérateur introduit trois nouvelles gammes, baptisées Allo, Akama+ et Mix Kopoze, respectivement orientées vers les appels, l'internet mobile et la combinaison des services voix, SMS et data. Cette évolution intervient dans un contexte où les usages numériques occupent une place croissante dans le quotidien, qu'il s'agisse des communications personnelles, des réseaux sociaux, du divertissement ou encore des activités professionnelles en ligne.

L'un des principaux changements concerne l'accès à internet mobile. Avec Akama+, Orange abandonne la distinction entre les volumes utilisables le jour et ceux réservés à la nuit. L'intégralité de la connexion disponible peut ainsi être consommée à n'importe quelle heure, selon les besoins de l'utilisateur. Plusieurs niveaux de volumes et de durées de validité sont proposés.

De son côté, la gamme Allo cible davantage les utilisateurs privilégiant les communications vocales. Les minutes incluses peuvent être utilisées pour appeler les différents opérateurs nationaux, sans distinction dans leur mode de décompte. Une déclinaison spécifique est également proposée dans certaines régions du Centre et du Sud.

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Enfin, Mix Kopoze rassemble, dans une même formule, les appels, les SMS et l'internet mobile. Là encore, les communications intégrées sont utilisables vers l'ensemble des opérateurs nationaux.

Les différentes gammes sont accessibles à travers plusieurs canaux numériques et codes USSD d'Orange, notamment Max it, l'application Orange Money et les plateformes habituelles de souscription. À travers cette nouvelle grille, l'opérateur adapte ainsi ses offres à des profils d'utilisation devenus plus diversifiés, entre communication vocale, consommation de données et usages mixtes.