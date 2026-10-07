Afrique de l'Est: Tourisme - Madagascar, meilleure destination nature de l'Océan Indien

Madagascar a décroché, pour la toute première fois, le titre de « meilleure destination nature de l'océan Indien » lors de la prestigieuse édition 2026 des World Travel Awards.

Cette distinction internationale met en lumière la diversité des paysages de la Grande Île, sa biodiversité exceptionnelle, ainsi que ses efforts continus pour la valorisation et la préservation de son patrimoine naturel. Selon l'Office national du tourisme de Madagascar (ONTM), cette reconnaissance contribue à renforcer le rayonnement et la visibilité de la destination sur la scène touristique régionale et mondiale.

Un sanctuaire naturel unique

Considérée comme une véritable « île-continent », Madagascar dispose d'un avantage comparatif majeur par rapport aux îles voisines grâce à un taux d'endémicité exceptionnel, atteignant 80 à 90% pour sa faune et sa flore. Le pays abrite notamment plus d'une centaine d'espèces et sous-espèces de lémuriens endémiques, dont le célèbre Indri-indri, et héberge six des huit espèces de baobabs répertoriées dans le monde. Parmi les sites incontournables, l'Allée des Baobabs demeure une étape majeure pour les visiteurs internationaux, attirant tout particulièrement les voyageurs en provenance d'Asie, notamment du Japon et de Chine.

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Scrutin en ligne

L'attribution de ce trophée est le résultat d'un scrutin en ligne rigoureux, orchestré sur la plateforme officielle des World Travel Awards. Le vote a réuni à la fois le grand public, les voyageurs internationaux et les écotouristes, ainsi que les professionnels de l'industrie touristique mondiale, tels que les agents de voyages, les tour-opérateurs et les experts touristiques internationaux. Cette consécration internationale constitue un levier stratégique pour stimuler l'afflux touristique vers la Grande île, générant ainsi des retombées socio-économiques directes au profit des opérateurs touristiques et des communautés locales.